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前5月新能源汽车出口45.7万辆（新数据 新看点）

同比增长1.6倍

2023年06月22日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：中国汽车工业协会
制图：汪哲平

本报北京6月21日电  （记者王政）中国汽车工业协会日前发布最新数据显示，伴随着促消费政策陆续出台，叠加各类营销活动等综合因素影响，5月整体汽车市场较4月有所好转，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。1—5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。

乘用车、商用车产销同比均较快增长。1—5月，乘用车累计完成销量900.1万辆，同比增长10.7%。商用车产销分别完成162.5万辆和161.6万辆，同比分别增长14.2%和13.7%。其中，中国品牌乘用车市场份额持续增长，前5月累计销售478.1万辆，同比增长22.7%，市场份额53.1%，上升5.2个百分点。

汽车出口持续快速增长。1—5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。其中，乘用车出口146.7万辆，同比增长96.6%；商用车出口29.1万辆，同比增长30.9%。新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。

新能源汽车持续快速增长。1—5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。中国汽车工业协会有关负责人表示，新能源汽车车辆购置税减免政策的延续和优化，将进一步稳定市场预期，利好需求释放。

（相关报道见第四版）

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 01 版）

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购置税继续减免 充电桩优化布局（权威发布）

(责编：牛镛、杨光宇)
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