新华社北京6月21日电（记者阳娜）记者从21日举行的2023年全球数字经济大会新闻发布会上获悉，2023全球数字经济大会将于7月4日至7日在北京举办，大会将设置“1+6+6+N”活动框架，推出六大高峰论坛，配套六大特色活动，组织多场专题论坛以及系列活动。

本届大会将重点呈现“五大亮点”：

一是“首”设主宾国，着力提升大会全球影响力。大会邀请《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）重要成员国新加坡作为主宾国，并举办新加坡海外分会场活动，着力扩大数字领域开放共赢的国际合作新空间。

二是“首”发全球合作倡议，拓展数字经济伙伴城市朋友圈。大会邀请国际城市与北京市共同发起《全球数字经济伙伴城市合作倡议》，促进共建“数字丝绸之路”，着力推进全球城市间和国际多双边框架下的数字经济开放合作创新网络。

三是“首”次点亮城市脉搏，强化数字经济标杆城市形象。大会开幕式当晚将举办“数字之夜”城市脉搏点亮仪式，选取北京、拉萨等城市地标点位，利用数字技术共同点亮北京城市脉搏，配合推出首创的首届中国数字音乐会，结合线下互动活动，塑造千年城市的数字形象，提升大会参与感和仪式感。

四是“首”拓产业带动能力，提升以会兴业服务功能。大会将深化海内外及部市区研企联动，聚焦数字经济国际治理、人工智能等技术热点、开源开放等创新形态，通过论坛对话、赛事举办、新品发布等系列活动，加强学术资政，推动成果转化，促进项目落地，树立一批数字企业标杆，打造一批数字IP，激发公众数字消费热情，搭建数字经济国际合作平台和网络，形成标杆城市建设强大合力。

五是“首”发大会吉祥物，深化大会的全球传播，讲好数字经济发展北京故事。本次大会充分结合数字化、科技化、中国风等元素，以智能机器人为创造原型，首次推动使用大会的IP形象“数小智”。

据悉，本届大会以“数据驱动发展，智能引领未来”为主题，由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会共同主办。

(责编：牛镛、杨光宇)

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