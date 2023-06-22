本报记者 陈伟光 贺林平

开局之年，岭南大地充满发展活力——

横琴粤澳深度合作区探索打造具有中国特色、彰显“两制”优势的区域开发示范，加快规则衔接、机制对接落地落实；

湛江徐闻港加快打造连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的现代化水陆交通运输综合枢纽；

鹏城实验室瞄准网络通信领域新技术，广州实验室聚焦再生医学等前沿科学……广东已初步构建起由31家国家实验室和全国重点实验室、430家省重点实验室、20家粤港澳联合实验室等组成的多层次实验室体系……

今年4月，习近平总书记在广东考察时强调，要锚定强国建设、民族复兴目标，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，在全面深化改革、扩大高水平对外开放、提升科技自立自强能力、建设现代化产业体系、促进城乡区域协调发展等方面继续走在全国前列，在推进中国式现代化建设中走在前列。

牢记习近平总书记嘱托，广东干部群众紧紧围绕高质量发展这个首要任务，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为高质量发展汇聚强劲动能。

在更高起点上推进改革开放，立足自身优势创造更多经验

6月8日，又有6家跨境投资的企业，通过商事登记“跨境通办、一地两注”机制，分别获颁珠海横琴和澳门的营业证照。

澳门青年梁一毅和几个伙伴一起创办的天网智控（珠海横琴）科技有限公司就是其中之一。“以前对内地商事登记制度不熟悉，得知可以跨境通办后，我们立马提交资料，从申请到拿证不到两个星期。”梁一毅说，对在横琴粤澳深度合作区投资兴业更有信心了。

“跨境通办、一地两注”，是推进横琴澳门贸易投资双向互通的新举措。2022年6月以来，已为两地投资者办理跨境商事登记业务33宗，办理时间平均缩减60%。

习近平总书记强调，广东要弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，立足自身优势，创造更多经验，把改革开放的旗帜举得更高更稳。

新时代新征程，广东着力在更高起点上推进改革开放。

这些年，粤港澳三地合作逐步深入，港珠澳大桥建成后，依靠“一站式”车辆通关系统，“跨境快速通关”等便利模式，迅速成为粤港澳大湾区重要的人员往来和贸易通道；“深港通”等措施落地实施；律师、医师等领域职业资格实现互认；深圳先行示范探索如火如荼，首批40条授权事项已全面落地实施，改革成效持续显现……

“货物在家门口就可以‘拼车’出海，登上国际航班了！”东莞市美邦链通国际航空物流有限公司总经理汤玲丽从事货代行业多年，“东莞—香港国际空港中心启动后，在东莞就能‘一站式’办理海关通关手续、完成航空安全检查，通过海运直接运输到香港机场，大大提高了通行效率。”

在广东这片改革开放的热土上，精彩故事每一天都在“上新”：广州南沙的“全球溯源中心”推动产业数字化转型，助力商品“卖全球”，以高水平对外开放联通国内国际双循环；汕头华侨经济文化合作试验区面向华侨华人推出数字便利化服务，减少跨境管理企业的难度，进一步加深与华侨华人的联系……

科技壮骨、创新强肌，努力迈向高水平自立自强

东莞松山湖科学城里，脉冲式散裂中子源正进行多物理谱仪、工程材料谱仪、大气中子辐照谱仪等多种谱仪实验。

“散裂中子源就像一台‘超级显微镜’，能帮我们探究物质材料的微观结构。”中国科学院院士、散裂中子源工程总指挥陈和生说。目前，这座大科学装置已完成9轮开放运行，全球注册用户超过4500人，完成课题1000余项，“我国复兴号高铁列车和国产大飞机C919等重大国家项目中，都有散裂中子源的身影”。

推动高质量发展，创新是第一动力。距松山湖不远的深圳光明科学城，24个重大科技创新载体也已相继落户，吸引各类科技创新要素资源加速集聚。

习近平总书记强调，实现高水平科技自立自强，是中国式现代化建设的关键。

广东加快构建全过程创新生态链，强化以企业为主体、市场为导向的产学研用深度融合创新体系，促进科技成果转化为生产力。2022年，全省研发经费投入达到4200亿元，研发投入强度3.26%，高新技术企业数量增加到6.9万家。

在粤港澳大湾区，创立于珠海斗门富山工业区的越亚半导体股份有限公司，是国内最早生产IC封装载板的企业之一。公司首席执行官陈先明说，企业通过自主研发掌握了多项关键核心技术，正加速实现半导体封装载板的自主可控，努力补强在载板封装材料上的短板弱项。

在粤东汕头，依托汕头玩具基地建设的澄海科创中心，已经集聚了近百家企业、近400名科研设计人员，搭建了玩具企业从创业孵化、研发设计、玩具+IP、电商孵化、第三方检测等产业链全链路的服务模式，赋能基地内1万多家玩具生产制造企业转型升级，推动超100家企业实施数字化改造。

在粤西湛江，广东海威农业集团有限公司联合湛江湾实验室、中科院广州能源研究所，利用具有自主知识产权的先进智能养殖平台技术，先后建成半潜桁架式渔业数字化智能养殖平台“海威1号”“海威2号”，推动“海上牧场”建设走向深远海，实现智能化、现代化。

实体经济为本、制造业当家，加快建设现代化产业体系

在广汽埃安智能生态工厂总装车间，机械臂上下挥舞，每53秒就有一台新能源汽车下线。智能生态工厂自2018年底建成、2019年投产以来，使企业业绩连年增长。今年3月和4月，月销量连续突破4万台。

在广州，方兴未艾的新能源汽车产业，吸引智能网联新能源汽车产业链上下游企业和人才集聚。广汽埃安所在的广汽智联新能源汽车产业园，在做强做实传统汽车制造的同时，探索建立汽车新技术开放创新平台，落户园区的产业链企业总投资额预计超450亿元。产业相互关联、资源相互共享、服务相互配套，一个“高、精、尖”汽车技术产业集群正在形成。

2022年，广东汽车产业年产值超过1.15万亿元，成为全省第八个超万亿元产业集群。

习近平总书记指出，中国式现代化不能走脱实向虚的路子，必须加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

当前，广东正加快推动现代化产业体系的立柱架梁，着力推动20个战略性产业集群建设，提质壮大现有的8个万亿元级产业集群，力争新增3个万亿元级、4个以上5000亿元级产业集群。

新兴产业生强枝，传统产业开新花。在海天味业酱油生产线上，近500道检测工序通过大数据完成，智能快速包装生产线最高速度达5.2万瓶/小时，只需4至5人操作……“不断提升数智化水平，传统产业大有可为。”海天味业数智化总工程师黄树亮说。

建设现代化产业体系，离不开现代化的技能人才培养体系。为培育更多适应产业升级需求的“能工巧匠”，广东省机械技师学院蹚出了一条“以职业技能竞赛引领带动人才队伍建设”的新路子。“市场需要什么样的技能，我们就培养什么样的技工。”院长叶军峰介绍，学校将专业设置与产业发展紧密匹配，与16家世界500强企业开展校企合作，产教融合，每年培养3000多名技能人才。

目前，广东技能人才总量达1850万人，其中高技能人才631万人，占比达34.1%。下一步，广东将实施制造业当家技能人才支撑工程，在战略性产业各行业评选认定一批首席技师、特级技师作为行业高技能领军人才，给予政策倾斜支持，带动先进制造业等领域高技能人才培养。

（本报记者刘涓溪、王威、闫伊乔、孟繁哲参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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