黄河二〇二三年汛前调水调沙启动
记者从水利部获悉，水利部黄河水利委员会（以下简称“黄委”）于6月21日开始实施2023年汛前黄河调水调沙。
根据预测，本次汛前黄河调水调沙将历时20天左右。21日，小浪底和西霞院水库联合调度，按花园口水文站2600立方米每秒流量控泄。整个调水调沙期间，采用万家寨、三门峡和小浪底水库调控为主，支流陆浑、故县、河口村水库相机配合的联合调度模式，小浪底水库最大下泄流量按控制花园口水文站4500立方米每秒左右运用；综合考虑水库排沙减淤和下游河道水生生物及其栖息地生态，控制花园口水文站含沙量峰值不超过359千克每立方米。
本次汛前黄河调水调沙将力求实现多重效果，在充分考虑黄河下游河道输沙能力的前提下，利用水库调节库容，适时蓄存或泄放，维持黄河下游中水河槽；在确保后期抗旱用水安全的前提下，实现水库排沙减淤，优化水库淤积形态，并尽量减少对水生生物及其栖息地的影响；实施黄河生态调度和三角洲生态补水；检验河道整治工程适应性和数字孪生黄河建设成果应用；进一步探索水库及下游河道泥沙输移规律，丰富调水调沙理论。
本次汛前黄河调水调沙流量大、持续时间长，黄委高度重视，加强组织领导，科学制定预案，于6月15日分别向晋陕豫鲁四省防指、河务局、三门峡库区各管理单位、有关水库和电网管理单位提前发出通知，通报调水调沙有关情况，对期间组织领导、水文监测预报、水库运行、防漫滩、查险抢险、涉水安全管理、原型观测、电网协调、洪峰增值防范等方面作出安排部署，要求切实做好调水调沙期间各项水旱灾害防御工作。
调水调沙期间，黄委将密切关注天气形势变化，及时滚动分析水雨情，加强应急值守和防汛会商，强化水库实时调度，加强工程巡查防守，全力确保调水调沙顺利进行，确保人员安全和滩区、工程安全。
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