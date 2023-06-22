原标题：新能源汽车车辆购置税减免延至2027年年底

日前召开的国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。财政部副部长许宏才21日在国务院政策例行吹风会上介绍，新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年年底，减免力度分年度逐步退坡。初步估算，实行延长政策，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

据许宏才介绍，经国务院批准，自2014年9月1日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年先后三次延续该政策。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税规模将超过1150亿元。此外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税，相关财税政策有力支持了新能源汽车产业高质量发展。

为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，按照国务院常务会议要求，财政部、国家税务总局、工业和信息化部日前联合发布公告称，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

“简单来说，就是2024年和2025年，将继续免征新能源汽车车辆购置税；2026年和2027年，将减半征收。自2014年来，我国已经三次延续实施该政策，此次又延长了四年实施时间，保持了政策的连续性稳定性，有助于稳定市场预期，优化市场环境，进一步挖掘消费潜力，巩固和扩大新能源汽车产业发展优势。”中国财政科学研究院研究员许文说。据新华社

(责编：孙红丽、杨迪)

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