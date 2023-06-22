新华社权威快报｜债券注册制改革全面落地
2023年06月22日09:10 | 来源：新华社
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原标题：新华社权威快报｜债券注册制改革全面落地
6月21日，证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，这意味着债券注册制改革全面落地。
发布两个指导意见，旨在明确债券注册制改革的方向原则、基本内涵，着力优化债券发行审核注册机制，强化质量控制和廉政风险防控，提高债券审核注册工作制度化、规范化和透明化水平。
此次两个指导意见的出台，也是落实党和国家机构改革部署，统一公司（企业）债券发行审核工作在制度规则层面迈出的重要一步，有利于更好发挥债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展和支持国家重大战略、重大项目建设。
(责编：孙红丽、杨迪)
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