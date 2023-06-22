原标题：中国证监会发布指导意见深化债券注册制改革

新华社北京6月21日电（记者刘羽佳）记者21日从中国证监会获悉，证监会当日对外发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》以及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，深化债券注册制改革，健全资本市场功能，助力提高直接融资比重，推动债券市场更好服务实体经济高质量发展。

其中，《关于深化债券注册制改革的指导意见》根据证券法、《企业债券管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化、规范化、透明化的原则，按照统一公司债券和企业债券、促进协同发展的思路，对深化债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了“优化债券审核注册机制”“压实发行人和中介机构责任”“强化债券存续期管理”“依法打击债券违法违规行为”等4个方面12条措施。

《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》遵循债券市场发展规律，加强监管，压实责任，明确了服务高质量发展、强化履职尽责、深化分类监管、严格监管执法等4方面原则，并提出了“强化承销受托业务执业规范”“提升证券服务机构执业质量”“强化质控、廉洁要求和投资者保护”“依法加强监管”“完善立体追责体系”等5个方面共14条措施。

中国证监会表示，下一步将扎实推进债券注册制改革走深走实，加快完善公司（企业）债券制度规则体系，持续推进审核注册工作制度化、规范化和透明化，强化债券全链条监管和风险防范，全面深化债券市场功能，更好支持国家重大战略实施和重大项目建设，助力建设现代化产业体系和实体经济高质量发展。

(责编：孙红丽、杨迪)

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