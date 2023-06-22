“千万工程”调研行丨这座千年古村里有了天文馆——钱塘江源头开化县乡村走访记
位于钱塘江源头的浙江省衢州市开化县长虹乡真子坑村，是钱江源国家公园保护区范围内的传统村落。真子坑村下辖4个自然村，其中的高田坑自然村是保存最完整的原生态古村落。
天文爱好者在浙江省衢州市开化县长虹乡高田坑村拍摄的星空。（杭州市天文学会供图）
在天文爱好者圈子里知名度颇高的这座古村，藏在海拔800米的高山梯田上。当地村干部说，高田坑村没有光污染，空气通透，有堪比青藏高原的通透天空和观星条件。2023年，这里被中国生物多样性保护与绿色发展基金会认定为“中华暗夜星空保护地”。
位于高田坑村的开化暗夜公园天文馆一楼展陈。新华社记者段菁菁 摄
记者日前走进这个偏远山乡，汽车在盘山公路上拐了60多个弯行至山顶，一座暗夜公园天文馆赫然眼前。在两层的天文馆内，宇宙奇观呈现在面前，参观者不仅可以借助专业观星设备探索星空，还可以近距离体验模拟太空舱、空间站，了解中国古代天文学的璀璨文明、现代天文学和航天事业的发展历程。
天文馆旁辟有一片星空露营基地，每到夏日观星季，许多人会赶过来。“抬头望远，是一片久违的、美到令人窒息的星空。”一位杭州天文学会的会员曾多次造访这里观测星空，在社交媒体上感慨道。
然而，高田坑村也曾有过路面坑洼不平、房前垃圾乱堆、河道污水横流的破败景象。2003年，浙江省提出“千村示范、万村整治”，乡村人居环境整治迎来转机。村里下大决心重抓清洁工程，实施河道整治、截污控源、治水造景等工程，实现了河畅、水清、岸净、景美。
2016年6月，钱江源国家公园体制试点正式获批，长虹乡被一体划入试点区。同年，长虹乡也为高田坑村定下发展目标，要将其打造成暗夜公园科普观星基地。长虹乡党委委员董珂理说，在保护当地生态系统原真性的基础上，近几年，村里打造了游览观星、研学旅游、文化艺术等多业态融合的乡村生活空间。
“星空IP”开始为这座偏远山村带来“流量”。60多岁的余坤花曾是村里唯一一间小卖铺的经营者。以前村里人少，小卖铺的生意一直挺冷清，现在游客增多，生意越来越好，民宿、农家乐也火了起来。
保存完整的黄泥屋如今被打造成星空主题的民宿集群。新华社记者段菁菁 摄
在高田坑燕窝形的村落中，依然有88幢保存完整的黄泥屋。“这些古民居都是很好的旅游资源。”真子坑村党支部书记江国兴说，经过规划，村集体把其中40多栋空置的黄泥屋统一租下来，打造星空主题的民宿集群，融入更多和星星相关的概念，如星星路灯、星空书屋、星空集市等，通过文旅产业进一步带动村庄发展和村民增收。
“本着修旧如旧、原址原建的原则，我们在不改变古村落的建筑整体风貌的前提下，对房屋内部进行统一的现代化改造，提升居住舒适度。”董珂理说，预计今年年底，这些黄泥屋就会“变身”民宿、咖啡厅、高山茶座和游泳馆，从衰败的老房子变成能产生收益的资产。
随着“千万工程”的扎实推进，发生在高田坑村的，不仅仅是农居环境的蝶变，还有当地村民观念的蜕变。高田坑村每户人家门前都有一口池塘，野生石斑鱼在水中自在游弋。“没有一类水，可养不活这石斑鱼。不过，这些鱼是禁捕的。”真子坑村村民陈应全说，谁要是捕了鱼，按照村规要请全村人吃肉。
从山到水，从星空到古民居，如今，千年古村正在成为一个有科学规划、统一设计、统一运营、与村民共生的乡村综合体，高田坑村也被赋予了一个新名字——“星宿高田”，星星住在高高的田野上。
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