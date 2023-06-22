人民网北京6月22日电 （记者孙博洋） 记者从市场监管总局获悉，第三届中非经贸博览会将于2023年6月29日～7月2日在湖南长沙举行。由市场监管总局和非洲联盟委员会共同主办的，主题为“质量基础设施互联互通，助力中非贸易提质增效”中非质量基础设施互联互通论坛于博览会开幕当天召开。

中非经贸博览会我国对非合作的重要举措，已于2019年和2021年成功举办两届。第三届中非经贸博览会主题为“共谋发展，共享未来”，主要活动包括开闭幕式、高端论坛、对接洽谈、专题研讨等。

中非质量基础设施互联互通论坛被列为博览会六场高端论坛之一，旨在落实市场监管总局于2021年12月与非盟委员会签署的《中非质量基础设施领域合作计划》相关内容，促进中非质量基础设施互联互通，助力中非“一带一路”建设长远务实合作。论坛将就质量基础设施软联通的重要性，计量、标准化、合格评定等工作在提高产品质量、促进产业结构升级、优化营商环境等方面的作用，质量基础设施促进中非贸易互联互通的路径及案例等方面进行交流。

党的二十大报告指出，中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动高质量发展和质量强国建设，推进中国式现代化。当前，非盟正在加快构建非洲一体化，建设非洲大陆自由贸易区，减少区域内贸易壁垒，协调统一贸易规则、规制、标准。

市场监管总局相关负责人表示，中非加强在计量、标准、合格评定领域规则衔接，促进质量基础设施互联互通，将有力促进中非两个大市场经贸规则联通，推动中非经贸合作高质量发展，为中非“一带一路”合作发展作出贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经