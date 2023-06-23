中小企业好，中国经济才会好。优质中小企业既是推动经济高质量发展的重要驱动，也是提升产业链供应链稳定性和竞争力的重要力量。面对百年变局与世纪疫情影响交织叠加，积极培育“高精尖特”企业，打造更多“隐形冠军”，对于稳经济、育动能、稳就业具有重要意义。 近年来，随着我国不断加大培育工作力度，“专精特新”企业的发展取得明显成效。为此，人民网特别策划“对话企业家·打造隐形冠军”系列融媒体访谈，深度聚焦细分领域创新型企业的专注与坚守，展现中小企业加速构筑现代化产业体系，推动高质量发展的砥砺进程。

当前，在可持续发展和“双碳”目标指引下，我国传统能源行业正不断朝着绿色、清洁方向转型，一批聚焦绿色运营、绿色管理等细分行业的中小企业应运而生。

成立于2018年的美克生能源就是一家专注于储能安全技术、电池安全预诊断技术研发推广的新兴企业。近日，美克生能源创始人兼董事长魏琼做客《对话企业家》栏目时表示，当前，全球能源产业正处于技术变革与供需结构转型叠加的“新周期”，更高效、更节能、更环保的新型电力系统正在加速形成。作为产业链中的重要一环，新型储能领域正迎来巨大的发展机遇。

事实上，2018 年之前的魏琼是标准的“电网人”，从事电力规划工作。据她回忆，彼时，行业对新能源技术的讨论越来越多，一场以能源变革为原点的“绿色风暴”正逐步吹向各行各业，其间蕴藏的广阔潜能静待挖掘。

数据显示，截至2021年底，清洁能源消费比重由2012年的14.5%升至25.5%，可再生能源发电装机突破10亿千瓦，水电、风电、光伏发电装机均超3亿千瓦，均居世界第一。

与此同时，绿色消费需求和消费场景快速拓展。2022年，中国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，产销连续八年位居全球第一。

如今，大到电力枢纽、商超、工厂，小到楼房、汽车、家电，节能低碳的消费理念拓展至生活生产的方方面面，全社会正加速形成绿色发展新风尚，绿色消费品类愈加丰富，绿色消费群体持续扩大。

创新浪潮扑面而来，是“坐看风云”还是躬身入局？魏琼深信自己的判断：“新能源的下半场将集中在资产管理领域，届时一定会出现一家以科技为主导的新能源企业。”

魏琼最终决定跳出舒适圈，选择“下海扑腾”。“当时，我看到国家推进绿色能源发展的定力和决心，其中储能安全问题又是能源变革中的关键，于是我便有了自主创业的想法。”

千里之行，始于一念。随后，美克生能源创立。魏琼与她的团队紧盯储能安全领域，以运营角度切入专业赛道，深研储能安全数字化管理。

魏琼看到，随着 “双碳”战略的逐步推进，当前电力系统正从传统的化石能源，向着以光伏、风电为代表的新能源为主要供给进行转变，而储能则成为能源系统实现绿色形态变革的关键一环。作为绿色电力系统中的核心板块，储能系统的平稳运行，不仅关乎经济发展，更关系到每个人的人身安全问题。

新变化带来新机遇，行业发展迫切需要新思路和新方法。美克生创始团队共同意识到，新兴产业健康发展的关键在人才。

“储能安全管理是一个典型的跨学科门类，每一个学科的带头人，都需要具备相应的学术素养和专业能力。我的工作，就是要聚集起‘各行各业远比我优秀的人’。”魏琼说。

据介绍，目前美克生能源的科研人员占比近半，学术门类涉及电化学、集成电路、人工智能、区块链、统计学等。在多年努力下，公司目前已拥有300余项知识产权与发明专利，其中国际发明专利50余项，在国际核心期刊发表论文数量位居全球第一梯队。

经过多年研究实践，美克生团队成功探索出一条电池安全预诊断路线，通过对储能电池的电流、电压、温度、电解液、隔膜材料等关键数据分析，去推演储能终端在实际使用中的微观变化，以变化趋势进行推导，对锂电池使用中涉及的各类风险进行预警管理。

谈及行业发展，魏琼表示，新能源的上半场主要是制造业“唱主场”。伴随着新能源不断实现提质扩面，下半场与电力管理相关的领域则更受期待。

“如何将大量、分散式的新能源资产进行高效、安全管理，是摆在新能源科技企业面前的一道时代命题。”魏琼认为，未来，能源数字管理将是一个具备广泛性、开放性、全球性的大赛道，产业规模预计将达十万亿级。

绿色能源前景广阔。对于一家聚焦专业赛道的初创公司，核心技术与盈利能力同样是关乎生存的重要命题。

“不为利润的企业不是好企业，但并不是只为利润的企业才是好企业。”魏琼表示，做企业要学会“对着结果做题目”，关注真实问题、创造真实价值，切忌为了技术而技术。面对利益纷扰，企业家要不时回望来路，恪守本心，坚持在“难而正确”的道路上，尽力而为。

>>点击进入嘉宾访谈专页<<

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经