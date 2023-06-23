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46个国家气象站最高气温突破历史极值 专家解读近期高温成因

2023年06月23日14:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月23日电 （记者杨虞波罗）6月22号以来，京津冀、山东、河南中北部、苏皖北部、内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地等地都出现了35度以上的高温天气。特别是在华北地区一带，北京、天津、河北中东部、山东西北部等地的最高气温快速升到了40度-41.8度。

根据国家气象中心的监测数据，今年6月以来（截止到22日），全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值，46站突破历史极值，华北地区高温日数6.4天，较常年同期（3.3）偏多3.1天，为1961年以来历史第5位，仅次于1972年、1968年、2005年和2022年。

国家气象中心首席预报员张芳华表示，近期，华北、黄淮等地仅出现两次高温天气过程，此次高温强度大，持续时间长，主要原因有以下四个方面。第一，华北、黄淮等地受到较强的暖气团控制，它影响的时间较长。第二，在高空高压脊的控制下，天空晴朗少云，太阳辐射增温的条件更加有利。第三，目前是夏至节气，白昼太阳光照的时间是较长，有利于气温的升高以及维持。第四，在华北，黄淮等地，空气湿度小，天气干燥，也有利于气温的升高。

张芳华谈到，预计23日-24日，华北、黄淮等地将持续高温天气，京津冀大部、山东中北部等地，最高气温将达到37-39度，局部地区会达到40度以上。25日-26日，华北、黄淮等地高温范围和强度将有所减小，内蒙古东部、辽宁西部、吉林西部、黑龙江西部和南部等地将出现高温天气。27日-30日，华北、黄淮等地还将会出现高温天气。

高温天气对健康带来最直接的不利影响是高温中暑。中国气象局公共气象服务中心公众服务首席柳艳香表示，高温时段非必要不外出，在正午太阳直射的时候，如果要外出一定要做好防护，比如太阳伞、太阳镜、防晒衣等，要选择一些宽松轻薄以及浅色的衣物，以帮助身体散热。此外，在高温天气里不要等到口渴了才喝水，随着我们大量出汗，体内的盐分被排出体外，导致水盐平衡失调，引起电解质的紊乱，我们要随时补充含有盐和矿物质的饮品，及时补充身体流失的水分和电解质。在户外工作的人群，应每15到20分钟喝200毫升到300毫升水。

“高温天气不仅是会造成身体中暑，还会造成我们的情绪中暑。”柳艳香谈到，天热的时候，我们一定要保持心情愉快，尽量待在凉爽的室内环境里，避免产生烦躁情绪。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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