人民网北京6月23日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）26平方米的空间内有卧室、厨房、干湿分离卫生间，各种智能定制家具一应俱全，达到拎包入住的标准……在第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会现场，一间形似集装箱的装配式装修样板房吸引了不少人的目光。

近年来，中国绿色建筑相关政策不断出台，特别是“双碳”战略的提出，让绿色、低碳、节能成为建筑业发展的风向标。作为实现绿色低碳的重要载体和抓手，装配式建筑正在成为建筑业发展的新引擎。

随着绿色建筑的不断推广，国家也在积极推动装配式建筑产业发展，助力“双碳”目标的实现。去年，住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。

在大力发展装配式建筑的同时，“双碳”目标也对中国建筑业科技产品的产业化发展和推广提出了更高的要求。北京住宅产业化集团党委书记、董事长王春雷认为，可以从四个方面入手，助力建筑行业的绿色转型升级。

一是深刻领会“双碳”目标的战略意义，以“双碳”目标为牵引，在生产经营、科技创新、产品研发等工作中多措并举，助力实现“双碳”目标；

二是聚焦绿色低碳关键技术，加大科技攻关力度，如联合地方政府或住建部部门开展相关课题研究；

三是以全生命周期视角认识“双碳”目标，开展技术创新与产品研发，通过大量技术创新，实现节能减排、绿色环保的目标；

四是大力发展新型建造方式，建立健全科学、实用、前瞻性强的新型建造方式标准和应用实施体系，完善绿色建造、智能建造、工业化建造技术体系和建筑产品，强化新型建造方式下建筑产品理念。

(责编：赵竹青、吕骞)

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