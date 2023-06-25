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中央气象台发布高温黄色预警

2023年06月25日08:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，未来两天，华北、黄淮等地高温天气的强度和范围将有所减小。6月25日白天，北京、天津、河北大部、山东北部、内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部以及新疆吐鲁番和南疆盆地等地有35-36℃高温天气，其中，北京、河北中部、内蒙古东南部、吉林西部、黑龙江西南部等地部分地区最高气温37-39℃，内蒙古东南部局地可达40℃。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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