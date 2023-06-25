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华北黄淮等地高温天气将有所减弱 江南华南降雨26日后减弱

2023年06月25日08:14 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，预计未来两天，华北、黄淮等地高温天气的强度和范围将有所减小，内蒙古东部、东北地区西部等地仍有高温天气。6月25日白天，北京、天津、河北大部、山东北部、内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部以及新疆吐鲁番和南疆盆地等地有35-36℃高温天气，其中，北京、河北中部、内蒙古东南部、吉林西部、黑龙江西南部等地部分地区最高气温37-39℃，内蒙古东南部局地可达40℃。

27日至30日，华北、黄淮、汾渭平原等地将再度出现高温天气。

江南华南仍有大范围强降水，26日后降水减弱。预计，6月25日08时至26日08时，广西南部和东部、广东西部和北部及南部沿海、湖南南部、江西中北部、安徽南部、江苏南部、海南岛西北部、山东半岛南部和东部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西东南部沿海、广东西南部、江西北部等地部分地区有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

6月27日至7月1日，西北地区东南部、四川盆地、江汉、黄淮南部、江淮、贵州及东北地区等地有小到中雨，部分地区大雨或暴雨，上述地区局地伴有强对流天气。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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