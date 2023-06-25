本报记者 张景华 通讯员 刘子清 达珍

原标题：北京低效楼宇加速“改头换面”

近日，记者从北京市发改委获悉，北京金融科技中心、隆福寺南坊、昆泰大厦、永丰产业基地、南中轴国际文化科技园、北重科技文化产业园等低效楼宇和老旧厂房改造支撑高精尖产业发展典型示范项目被批复。北京低效楼宇和老旧厂房加速“改头换面”。

据了解，这些项目将根据《关于加强腾退空间和低效楼宇改造利用促进高精尖产业发展的工作方案（试行）》，获得北京市政府固定资产投资补助资金支持，专项用于推动腾退低效产业空间的智能化绿色化改造，有效盘活存量产业空间，加强高精尖产业发展空间要素支撑。

北京动物园地区的系列批发市场腾退，是北京市疏解非首都功能的标志性项目，也是京津冀协同发展的“多赢样本”。几年过去，当年的动物园服装批发市场，如今“摇身一变”，成了一座座现代化的写字楼。记者走进北京金融科技中心大楼内，简约现代的装修风格令人眼前一亮。“写字楼的结构是一个甲级写字楼的平面结构，符合5A级写字楼的标准。”北京华远地产副总经理侯正华介绍说。

据介绍，北京金融科技中心是金科新区核心区的代表性项目，也是动批疏解的标志性项目，将以服务金融机构和央企总部衍生金融科技企业为目标，形成金科新区集聚传统金融升级、创新金融业态、数据信息技术等产业发展的主要承载区。

位于北京市丰台区的南中轴国际文化科技园建设项目，与北京金融科技中心一西一南遥相呼应，二者均是大型服装商贸市场转型成功的典范。“丰台大红门地区拥有非常厚重的历史和文化底蕴，借助这个文化优势和科技手段，建成一个科技与文化相结合的综合园区。”南中轴科技文化园董事长闫福说。

南中轴国际文化科技园建设项目是大红门地区疏解腾退空间高效再利用的代表性项目，这里将打造新一代信息技术、文化数字贸易和科技服务等业态集聚的新型园区，成为以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”、推动京津冀协同发展的典型实践。

据介绍，正在改造的隆福寺南坊项目，是故宫—王府井—隆福寺“文化金三角”的重要板块，将打造集文创产品开发、艺术品交流、展览展示于一体的多功能文化综合体；昆泰大厦改造后，将引进新创意经济、新数字经济、新服务经济企业入驻，构建融合创新型产业服务与新消费空间；永丰产业基地将助力构建中关村科学城“一轴一廊”发展格局的重要项目，汇聚创新创业要素和产业研发要素，打造专业特色产业集聚区；北重科技文化产业园将打造成“科技引领、制造升级、数字赋能、文化创新”特色产业园区，成为石景山区产业融合共生发展的新实践、京西产业转型升级的新示范。

北京市发改委相关负责人表示，项目改造将充分考虑产业空间优化和产业转型升级的引领性，通过合理匹配并高效利用改造后的空间资源，支持和保障高精尖产业落地，引导传统业态转型为符合新时代首都发展要求的产业。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经