郭雅茹 赵鸿宇

原标题：燕赵大地迎来好“丰”景

目前，产粮大省河北夏收进入尾声，丰收已成定局。记者在河北多地采访了解到，河北聚焦农业生产关键环节，从生产、机收、储存等方面，为“丰收在田”转化为“丰收在手”提供保障，确保小麦颗粒归仓。

有备才能无患

在河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇七里涧村的种植基地内，种植户黄金亮正在查看麦粒成色和饱满度。“虽然今年天气给小麦生长带来一定影响，但因为提前采取了措施，还是一个丰收年。”

为确保夏粮丰收，河北在狠抓小麦病虫害防控、做好农业防灾减灾等方面提前发力。

“在小麦生长中后期，‘一喷三防’的重要节点，通过组织植保无人机喷施、发放明白纸等方式，推进统防统治和绿色防控工作。麦收前10天，根据土壤墒情和天气情况，指导种植户抢浇一次水，改善田间小气候条件，减少干热风的危害。”抚宁区农业农村局农业生产管理股负责人孙佳义说。

有备才能无患，为积极应对三夏期间可能出现的连阴雨等恶劣天气，磁县农业农村部门提前准备了20台履带式收割机，同时积极与河南驻马店市协调100台履带式收割机，做好应急准备工作。依托农机专业合作社、农机大户、家庭农场等，组建应急机收作业队，统一调度，进一步降低粮食损失。

河北省农业农村厅农情调度显示，截至6月22日17时，全省小麦已收获3370.9万亩，完成进度99.8%。夏玉米播种3324.3万亩，完成任务92.9%。

减损就是增产

河北省邢台市南和区贾宋镇宁营村种粮大户宁永力种植了1700多亩小麦，为了减少机收损失，他今年选用了最新款的小麦收割机。

在收割现场，他反复叮嘱机手，尽量把较矮的二层小穗也收进仓内。当地农业技术人员现场指导农机手做好机收减损。

为确保机具机手以最佳状态投入三夏农业生产，南和区采取“远程指导+实地检修”“集中培训+点对点指导”相结合的方式，开展机具检修和机手培训工作。

“前些年，我开老式收割机，掉籽掉穗现象很常见，收割机一过去，老人孩子都跟在后面拾麦穗。”河北省邢台市南和区史召乡东林村农机手张军坡说，近几年，他明显感受到农机的变化。

“现在，收割机越来越先进，掉籽也越来越少。今年我又花了15万元购买了一台新型小麦收割机，新收割机密封性更好，功率更大，不但工作效率高，机收损失率降到了1%以内。”

为充分挖掘机收减损潜力，今年河北省在小麦种植面积50万亩以上的县开展机收减损比武和机收损失检测活动，把机收环节损失降到最低。

小麦住进“空调房”

连日来，在河北柏粮粮食储备集团有限公司内，工作人员有条不紊地对农户拉来的小麦进行称重过磅、抽样检测，以便对小麦分仓储存。

“我们通过打造绿色保鲜粮仓，提高绿色储粮技术应用，实现科学储粮、节粮减损。”该公司名誉董事长、绿色储粮课题研究组组长尚金锁说。

“当仓内温度高于16摄氏度时，会自动开启补冷系统，实现蓄冷、保冷、稳冷。”尚金锁说，低温状态下，储粮害虫和霉菌处于冷麻痹状态，小麦也处于冬眠状态，实现小麦绿色保鲜储存。

为进一步降低粮食损失，多地为小麦建立“空调房”，避免仓储过程中可能导致的霉变问题。

在中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地的粮情监测中控室，工作人员时刻对粮情进行立体化监测。中建八局秦皇岛直属库海港粮食储备基地二期项目总工程师王耀说：“通过这个系统，能够时刻掌握仓内粮食的温度、湿度等数据，如果出现异常情况会发出报警，帮助工作人员及时有效处理。”

(责编：杨曦、陈键)

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