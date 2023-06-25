李金磊

原标题：1.06亿人次，超2019年同期！端午出游很“热”

这个端午假期，旅游就跟天气一样：热。

6月22日，北京故宫博物院游客撑伞、戴遮阳帽防晒。当日，北京南郊观象台录得今年首个40℃以上高温。据悉，上一次北京出现40℃以上的高温还是2014年5月29日。中新社记者 田雨昊 摄

端午假期1.06亿人次出游

经文化和旅游部数据中心综合测算，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

2023年端午节假期，文化和旅游行业复苏势头强劲。中新财经从多家旅行平台获悉，多个旅游产品销量超过2019年同期。

携程数据显示，部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。

去哪儿数据显示，2023年端午假期，国内热门城市机票预订量超过2019年同期二成 ，国内热门城市酒店预订量超过2019年同期1.6倍。

同程旅行数据显示，2023年端午假期期间，同程旅行机票、酒店、景区门票及度假业务量均超过2019年同期。

中国旅游研究院院长戴斌认为，国内旅游延续了今天春节以来加速回暖的趋势，旅游业进入全面复苏新通道。

避暑、康养游受追捧

假日期间，国内各地气温普遍升高，避暑、康养游成为很多游客的首选。

云南、新疆、青海、甘肃、内蒙古、贵州等地宜人风景和舒适气候成为很多年轻人自驾游、避暑游的热门选择。

青岛、大连、秦皇岛、烟台、威海、宁波等滨海旅游目的地成为很多市民、游客避暑纳凉的首选。上海、北京等地的露营地漂流迎来众多客流，广州、三亚等地水上乐园类景区受亲子家庭青睐。

携程平台上，避暑、消暑相关搜索热度环比上升50%，去海边、去山中，成为避暑的好方法。

戴斌表示，避暑旅游正当时，“哪儿凉快哪儿呆着去”已经成为广大游客、投资机构和市场主体的新共识。今年端午节，北京等主要客源城市迎来了罕见高温天气，进一步推高了人民群众的异地避暑旅游需求。

夜经济成为市场亮点

文化和旅游部专项调查显示，受高温及目的地夜间旅游产品不断丰富等影响，端午假期参与夜间游的游客比例达22.3%，较2022年同期大幅提高7.9个百分点。

根据数据监测，端午节期间，243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量3625.3万人次，平均每个集聚区每夜4.97万人次，较2022年同期增长38.8%。

其中，南京市秦淮河-夫子庙片区、泰安市泰山秀城、武汉市江汉路步行街、长沙市五一商圈、成都市春熙路大慈坊、南宁市三街两巷、西安市城墙景区等多个集聚区端午假期累计夜间客流量均已超60万人次。

这个端午假期文化味十足

这个端午假期，民俗文化活动精彩纷呈。非遗民俗、传统文化融入现代群众文化生活，文化和旅游深度融合的新场景不断推陈出新。赛龙舟、吃粽子、唱山歌、赏古籍里的古曲，非遗和传统民俗活动营造主客共享新空间。

文化和旅游部专项调查显示，假日期间访问文博场馆、历史文化街区，参与各类非遗项目，参加音乐节、演唱会等文化活动的游客占比高达87.9%。

戴斌表示，贵州的“村超”“村BA” 、广东、湖北、湖南、福建、浙江等地的龙舟赛/龙舟扒、广西山歌节，是文化活动和体育赛事，也是旅游吸引物。划龙舟成为端午节最有影响力的IP，广东各种狂飙式龙舟扒、广西端午节划龙船、四川“速度与激情”龙舟赛，包括新疆旱地龙舟，都在短视频自媒体平台收获了持续增长的流量。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，今年端午成为名副其实的“五年来最火端午”，给旅游市场重新步入增长轨道的第一个半年画上了圆满的句号。同时，由于今年端午临近暑期，在亲子、毕业生等群体的带动下，暑期旅游市场将提前开启，释放积蓄已久的旅游消费潜力。(记者 李金磊)

(责编：杨曦、陈键)

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