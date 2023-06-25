刘文文

原标题：经济观察：五年来“最火”端午假期 中国旅游延续复苏势头

端午假期已接近尾声，尽管这几日中国多地高温难耐，却并未影响民众出游热情。

6月22日，端午假期首日，众多游客游览沈阳故宫。中新社记者 于海洋 摄

中国交通运输部消息显示，端午节假期(6月22日至24日)，全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2022年同期增长89.1%。

今年端午被称为“五年来最火端午”，不仅国内旅游延续了今年以来的复苏势头，出境游也呈现稳健恢复态势。与此同时，一些新的旅游趋势正在显现。

避暑游、宅酒店大受欢迎

今年端午假期，北方多地遭遇高温天气。“避暑”自然成为民众在高温天气里最迫切的需求。

在高温“烘烤”模式之下，海岛出海、夜游等避暑玩法在假期迅速兴起。今年端午，中国在线旅游平台飞猪上的海岛游商品预订量同比增长超56%，夜游商品预订量同比增长超1.3倍。大西北、大西南和沿海城市等避暑目的地旅游热度也在持续升温。

如今，宅在酒店里避暑度假已成为当下备受年轻人推崇的“网红”休闲方式。飞猪数据显示，今年端午节的高星酒店预订量同比增长超3.4倍，民宿预订量同比增长超3.2倍。

“松弛感”旅行火热升温

今年端午假期许多游客开始回归享受生活的旅行状态，追求“松弛感”旅行。

以近期爆火的贵州“村超”为例，比赛举办地榕江县在端午假期吸引了大批游客。在线旅游平台携程数据显示，当地酒店订单同比增长超过11倍，部分酒店甚至在接下来的几个周末都已被订满。接地气的现场氛围、热情洋溢的民俗特色表演，让游客们倍感轻松自在。

6月23日晚，在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区田径足球场进行的“榕江县(三宝侗寨)和美乡村足球超级联赛(村超)”中，来自青海省果洛藏族自治州格萨尔王足球队和榕江县村超联队进行了友谊赛，吸引上万民众前来观赛。最终，两队以2：2战成平手。图为果洛藏族自治州格萨尔王足球队(蓝衣)和榕江县村超联队在比赛中。瞿宏伦 摄

端午假期，赛龙舟、龙船饭等节日传统韵味十足，此前网络走红的佛山龙船漂移让外地旅客们慕名而来。携程数据显示，端午假期广东佛山的酒店订单同比增幅达到55%。龙舟不但成为当地人的情感纽带，也成为外地游客羡慕的松弛感来源。

6月22日，中国传统节日端午节，吉林省第一届全国龙舟邀请赛在长春举行，来自吉林、安徽、广东、河北等地16支队伍参赛。中新社记者 张瑶 摄

出境游稳健恢复

携程数据显示，端午期间，部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。

在国内游延续复苏势头之时，出境游也呈现稳健恢复态势。飞猪数据显示，端午假期国际机票预订量和元旦相比增长超4.1倍、国际酒店预订量增长超3.4倍，其中泰国、日本、韩国、马来西亚、新加坡是热度最高的海外旅行目的地。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，今年端午成为名副其实的“五年来最火端午”，给旅游市场重新步入增长轨道的第一个半年画上了圆满的句号。同时，由于今年端午临近暑期，在亲子、毕业生等群体的带动下，暑期旅游市场将提前开启，释放积蓄已久的旅游消费潜力。(完)

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经