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保持打击高压态势，2022年以来全国海关查获各类毒品5.3吨

2023年06月25日19:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月25日电（记者邹多为）“6·26”国际禁毒日即将到来，作为国门安全的守护者，海关部门始终保持打击毒品高压态势，缉毒工作取得新成效。海关总署缉私局局长孙志杰25日表示，在强化边境查缉、突出专项打击、深化合成作战等一系列举措推动下，2022年以来，全国海关共立案侦办走私毒品犯罪案件1037起，查获可卡因、冰毒等各类毒品5.3吨。

　　在海关总署当天召开的例行记者通报会上，孙志杰介绍说，近年来，我国毒情形势整体向好、持续改善，毒品滥用规模持续减少。然而由于全球毒潮持续泛滥，毒品走私贩运活动持续活跃，“我们面临的缉毒形势依然复杂多变。”

　　比如，受出入境流量大幅回升等因素影响，从海关缉私部门查办案件情况看，今年毒品走私案件的立案数和缴获毒品数较去年同期有所上升：一季度共立案侦办走私毒品犯罪案件181起，同比上升33.3%；查获各类毒品2.1吨，是去年的5.2倍。

　　海关总署口岸监管司副司长夏俊表示，当前毒品走私已呈现出新特点、新变化。一是新型毒品不断涌现。《2022年中国毒情形势报告》显示，海洛因、冰毒等滥用人数较多的常见毒品消费量普遍下降，而全年查处滥用合成大麻素等新精神活性物质人数增多。二是走私渠道更加多样。除传统货物、交通运输工具、人员夹藏携带外，利用寄递渠道走私毒品易发、多发。三是藏匿方式更加隐蔽。如将胶囊状或片状毒品藏匿于类似商品或商品夹层中；改装重型拖挂车，将毒品藏匿于车辆特定部位，实施夹藏走私。

　　“针对新形势，研究新问题，推出新战法。”孙志杰表示，下一步，将继续坚定责任担当，忠实履职尽责，坚持下先手棋、打主动仗，深入推进“清源断流”“国门利剑”“使命”等专项行动，严厉打击毒品走私犯罪，为持续减少毒品危害、坚决维护社会稳定和保障人民群众生命健康安全作出应有贡献。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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