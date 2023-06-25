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我爱我家：党建引领 推动社区“活”居民“暖”

2023年06月25日08:20 | 来源：央广网
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原标题：端午节心系老人 温暖来自我爱我家

“感谢大家，感谢我爱我家，在节日还想着我们，为我们送来粽子，礼轻情意重，我们非常感动。”家住北京市朝阳区马南里社区的蒙金华老人开心地说。作为庆祝建党102周年的重要活动之一，我爱我家党委与马南里社区密切联系，积极组织党员骨干、入党积极分子与经纪人深入小区，对独居与困难老人开展走访慰问，通过话家常、打扫家务、送粽子等活动，为老人送去节日关爱。

结对子 关爱独居老人

今年80岁的蒙金华老人是一位有着58年党龄的老党员，年轻时候在海军服役多年，目前儿女们都在忙于事业，一人留守在家。获知蒙爷爷的情况后，我爱我家积极行动，集团党委组织发动党员深入家中探望并送上慰问品。后续，我爱我家将积极与蒙金华老人开展新老党员“结对子”，通过日常帮扶、月度探访、节日慰问等多种方式，帮助其解决日常生活遇到的各类问题，同时还将增加健康关爱与心灵陪伴，将党组织关爱真正传递至老党员。

解难题 解决老人出行痛点

马南里社区建于1985年，小区内老年人偏多，加之大部分老年人子女住得比较远，独居老人生活都面临着诸多不便。在街道社区的大力支持下，我爱我家北纬旗舰店充分发挥党建引领，依托于门店贴近社区优势，积极为老人提供拿送快递、网上挂号、打扫房间等志愿服务，真诚服务于社区邻里，得到了社区居民的交口称赞。

“能不能帮我们安装一个楼层标识？我们回家时，总是搞不清楚自己在哪一层。”最近我爱我家接到了社区老人这样一条诉求。作为老旧小区，马南里部分小区楼层没有明确的楼层指引标识，这成为困扰老人出行回家的一大痛点。老人需求无小事，在社区支持下，我爱我家火速行动起来，拨出专项经费，目前已完成楼层标识设计，即将进入制作安装阶段，不久后将彻底解决这一痛点。

党建引领 推动社区“活”居民“暖”

我爱我家北纬旗舰店商圈经理刘祥磊表示：“未来，我们将在党建引领下，在街道社区与集团党委的大力支持下，积极在马南里社区探索老年友好型社区志愿服务长效机制，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感，为打造情系百姓、配套齐全、服务完善、生活便利的老年友好型小区贡献企业力量。”

这只是一个开始，在各级党委政府的大力组织和推动下，我爱我家党委正在积极发挥党联系社区、联系群众的桥梁纽带作用，不断拓展与丰富我爱我家“爱家星行动”党建品牌的外延内涵，通过完善组织体系、联动社区共建，依托门店服务阵地，开展形式多样的社区便民与志愿服务，让门店更“红”、小区更“活”、居民更“暖”。

(责编：董童、李源)
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