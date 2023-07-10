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在汽车强国路上创新前行的“汽车人”

2023年07月10日10:31 | 来源：新华网
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原标题：在汽车强国路上创新前行的“汽车人”

　　杨永修查看发动机图纸细节（6月8日摄）。杨永修是中国一汽研发总院高级技师，他攻克了高端发动机精密制造过程中的多项难关，获得全国技术能手、全国五一劳动奖章等多项荣誉。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 许畅 摄）

　　杨永修（右）在检查试制零部件的精度（6月8日摄）。杨永修是中国一汽研发总院高级技师，他攻克了高端发动机精密制造过程中的多项难关，获得全国技术能手、全国五一劳动奖章等多项荣誉。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 许畅 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放汽车有限公司卡车厂冲压车间，冯斌检查零部件细节（2022年12月14日摄）。冯斌是中国第一汽车集团有限公司旗下一汽解放汽车有限公司卡车厂的模具钳工。拥有20余年冲压生产工作经历的他先后获得企业、市级、省级“劳动模范”称号与全国五一劳动奖章。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 张楠 摄）

 

　　冯斌（左）检查冲压机床工作状态（6月8日摄）。冯斌是中国第一汽车集团有限公司旗下一汽解放汽车有限公司卡车厂的模具钳工。拥有20余年冲压生产工作经历的他先后获得企业、市级、省级“劳动模范”称号与全国五一劳动奖章。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 许畅 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，车间主任王一强在智造运营平台的电子屏上查看生产情况（2022年12月27日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，车间主任王一强在生产线上检查汽车零部件（2022年12月27日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　4月25日，在位于吉林长春的一汽铸造有限公司铸造模具设备厂，钳工李凯军（左一）向年轻工人传授技艺。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 张楠 摄）

 

　　7月6日，在位于吉林长春的一汽红旗繁荣工厂总装车间，工人在检查车辆。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 张楠 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，工人用智能化设备调度车辆装配情况（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽-大众长春生产整车制造二部总装二车间，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽-大众长春生产整车制造一部总装一车间，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽-大众长春生产整车制造一部总装一车间，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽解放J7智能工厂内，工作人员对装配好的车辆进行静态检查（6月27日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 许畅 摄）

 

　　在位于吉林长春的一汽-大众长春生产整车制造一部总装一车间，工人在生产线上装配车辆（6月12日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 颜麟蕴 摄）

　　工作人员在一汽解放J7智能工厂内进行车辆装配作业（6月27日摄）。

　　7月15日，中国第一汽车集团有限公司将迎来成立70周年。70年前，老一辈工作者来到长春创建第一汽车制造厂（现中国第一汽车集团有限公司），新中国汽车工业从此展开。如今，新一代一汽人正以“掌握关键核心技术、做强民族汽车品牌”为引领奋力前行，用创新和突破助力中国汽车工业高质量发展。（新华社记者 许畅 摄）

(责编：董童、李源)
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