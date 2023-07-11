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中汽协：上半年汽车出口量同比增75.7% 汽车产销实现较高增长

2023年07月11日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，随着我国经济运行保持恢复态势，积极因素逐渐增多，市场需求稳步恢复，6月份我国汽车产销维持增长势头，上半年产销累计实现较高增长。

6月，我国汽车产销分别达到256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。乘用车产销分别完成221.9万辆和226.8万辆，环比分别增长10.4%和10.6%，产量同比下降0.9%，销量同比增长2.1%。其中，中国品牌乘用车销量同比增长21.2%，达到120.5万辆，市场份额上升8.4个百分点至53.1%。

6月，新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。当月产销分别达到78.4万辆和80.6万辆，环比分别增长9.9%和12.5%，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

中汽协表示，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低的因素，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展。

1至6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

此外，我国汽车出口持续高速增长。6月，汽车企业出口38.2万辆，环比下降1.7%，同比增长53.2%。1至6月，汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%。

展望下半年，中汽协认为，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但当前外部环境复杂，一些结构性问题仍然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营有诸多挑战，需保持政策的稳定与可预期，以助力行业平稳运行。

(责编：王连香、高雷)
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