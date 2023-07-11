新华社北京7月11日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，11日，青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程唐山路隧道开挖。该隧道最大断面开挖净跨度达32米，是目前我国在建最大跨度交通隧道，由青岛交通发展集团投资建设，中铁十四局施工。

据中铁十四局项目负责人陈西同介绍，隧道全长1.5公里，按照主线双洞8车道设计。该隧道也是青银高速项目断面变化最频繁的隧道，现有图纸开挖断面多达18个，开挖最小断面仅97.82平方米，开挖最大断面达476.76平方米。“我们计划将超大断面分解成4至6个分块进行开挖施工，每个分块在开挖后立即闭合，最大程度确保超大断面隧道施工安全。”

青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程是青岛城市更新和城市建设三年攻坚行动的重点项目之一，建成后对促进青岛区域经济发展和城市更新改造提升具有重要意义。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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