人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国在建最大跨度交通隧道开挖

2023年07月11日17:10 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月11日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，11日，青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程唐山路隧道开挖。该隧道最大断面开挖净跨度达32米，是目前我国在建最大跨度交通隧道，由青岛交通发展集团投资建设，中铁十四局施工。

据中铁十四局项目负责人陈西同介绍，隧道全长1.5公里，按照主线双洞8车道设计。该隧道也是青银高速项目断面变化最频繁的隧道，现有图纸开挖断面多达18个，开挖最小断面仅97.82平方米，开挖最大断面达476.76平方米。“我们计划将超大断面分解成4至6个分块进行开挖施工，每个分块在开挖后立即闭合，最大程度确保超大断面隧道施工安全。”

青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程是青岛城市更新和城市建设三年攻坚行动的重点项目之一，建成后对促进青岛区域经济发展和城市更新改造提升具有重要意义。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：上半年汽车出口量同比增75.7% 汽车产销实现较高增长
　　人民网北京7月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，随着我国经济运行保持恢复态势，积极因素逐渐增多，市场需求稳步恢复，6月份我国汽车产销维持增长势头，上半年产销累计实现较高增长。 6月，我国汽车产销分别达到256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。…
筑巢引凤培育新动能 山东淄博解营村蹚出人才振兴新路径
　　乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部