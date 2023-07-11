上半年我国新能源汽车产销量同比分别增长42.4%和44.1%
2023年07月11日17:11 | 来源：新华网
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中国汽车工业协会7月11日发布数据显示
2023年上半年
我国新能源汽车产销量分别达
378.8万辆和374.7万辆
同比分别增长
42.4%和44.1%
市场占有率达28.3%
其中，6月份，新能源汽车产销量分别达
78.4万辆和80.6万辆
同比分别增长32.8%和35.2%
新能源汽车产业延续良好发展态势
记者：高亢
编辑：沈文、苗夏阳
设计：胡戈
新华社国内部出品
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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