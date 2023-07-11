人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）为实现小浪底水库排沙减淤、持续改善河口生态和抗旱保灌等目标，水利部抓住水沙关系调节的“牛鼻子”，结合黄河中游水库腾库迎汛要求，组织水利部黄河水利委员会于6月21日至7月11日，实施了黄河2023年汛前调水调沙，本次汛前调水调沙实现水库排沙、生态补水等目标共赢。

据悉，本次汛前调水调沙通过科学编制调度预案，严格落实责任措施，切实加强监测预报，精细调度骨干工程等各项工作，实现了水库排沙、生态补水、腾库迎汛和抗旱保灌等目标共赢。一是水库排沙效果明显。小浪底水库净排沙量0.85亿吨，三门峡水库净排沙量0.40亿吨，有效减少水库淤积。二是生态补水成效显著。调度期间，向黄河河口三角洲湿地生态补水1.70亿立方米，为三角洲湿地保护修复和生物多样性提升提供了有力的水资源保障。三是腾出库容备汛。参与调度的小浪底、三门峡、万家寨、陆浑、故县、河口村等水库全部降至汛限水位以下，累计腾库49.9亿立方米，为确保防汛安全奠定了坚实基础。四是保障抗旱灌溉用水。山东、河南、河北等省利用黄河流量加大的有利时机，加大引黄河水力度，累计引水12.3亿立方米，为抗旱保灌提供了有力支持。

据悉，水利部将密切关注下游河道大流量过程的演进情况，紧盯近期中下游强降雨过程，科学调度水工程，及时部署各项防御措施，确保黄河防洪安全。

(责编：杨曦、高雷)

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