湖北省竹山县文化和旅游局11日披露，今年竹山围绕省级全域旅游示范区创建，不断优化文旅行业营商环境，集中推出“惠民暖企促消费”4项措施，全面引爆文旅消费市场。

数据显示，今年1-6月，竹山县共接待游客825万人次，同比增长68.4%；实现旅游综合收入85.9亿元，同比增长90.5%。乡村旅游已成为竹山县乡村振兴新力量和增加群众收入的新热点。

在政策激励提潜力措施方面，竹山县出台《竹山县支持文旅产业发展奖励办法》，兑现2022年度奖励资金、贴息帮扶资金157.2万元；统筹财政资金3000万元，奖补对文旅产业发展贡献突出的单位、企业和个人；实施“引客来竹”资金补贴政策，开展西安游客免票月、万名学子游竹山等活动，不断激发消费潜力。

在丰富业态增活力措施方面，竹山县打造“春赏花·花漾竹山”“夏避暑·清凉竹山”“秋采蜜·甜蜜竹山”“冬踏雪·冰雪竹山”四季主题旅游线路，塑造“四季有景”的旅游环境，丰富游客体验。同时，竹山县创建南山五福堂等夜经济示范集聚街区，举办乡村旅游露营节、腊梅文化旅游节及茶旅融合系列赛事，壮大夜游经济、节会经济。

在强力推广造热点措施方面，竹山县树立竹山文旅“竹潇潇”IP形象，打造“传说自然在竹山”“绿宝”系列旅游商品30余种，先后赴武汉、西安开展旅游产品推介活动10次，累计销售额突破1000万元。

在完善配套优环境措施方面，竹山县以创建省级全域旅游示范区为抓手，补齐旅游配套服务，投资1500余万元打造非遗展示馆、女娲文化体验馆；推进智慧旅游建设，开发“一机游竹山”智慧旅游程序，打造虚拟导游、VR漫游、智慧导览、预订预约四大服务功能；开展美食文化活动暨特色餐饮技能大赛，弘扬竹山美食文化，推广竹山美食品牌，繁荣旅游消费市场，实现旅客“吃住行游购娱”全流程服务。（向继华、郭迪泽）

(责编：曹淼、李源)

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