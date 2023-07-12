原标题：银联国际与柬埔寨央行合作推动跨境二维码互联互通 柬埔寨居民来华将可用本国钱包直接扫银联二维码支付

银联国际与柬埔寨央行在金边签署合作备忘录，约定推动跨境二维码业务互联互通，双向服务两国居民跨境移动支付需求。合作落地后，柬埔寨居民将可直接在包括中国在内的全球银联二维码网络中使用本国钱包支付，满足来华和跨境移动支付需求。柬埔寨本地二维码也将通过聚合银联支付信息，支持云闪付App、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App扫码支付。

在柬埔寨，银联卡在当地超90%的商户广泛受理，ABA、ACLEDA和加华银行等本地主流银行累计发行数十万张，成为当地居民青睐的支付工具。此次，银联国际与柬埔寨央行约定，推动当地支付系统Bakong旗下钱包接入银联移动支付服务。未来，柬埔寨居民在本地、来华和跨境消费中可直接使用Bakong钱包扫银联二维码支付。

双方还约定，共同推动柬埔寨本地二维码标准（KHQR）聚合银联支付信息，从而实现银联标准二维码钱包在KHQR受理商户使用。KHQR是柬埔寨央行支持开发的本地二维码标准，已在当地实现受理全覆盖。此举将大幅提升到访银联卡持卡人在当地的移动支付体验。

近年来，银联国际积极加快业务本地化、数字化布局，将优质支付服务拓展到更多境外居民。目前，境外78个国家和地区发行了2亿余张银联卡，这些卡片可在境内几乎全部商户POS和ATM终端使用。顺应消费者支付习惯的改变，境外30多个国家和地区还落地超170个银联标准钱包，境外人士可直接以熟悉的支付方式在境内扫码或挥机支付，无需额外开户或下载其他支付App。

随着跨境人流逐步恢复，银联国际还通过网络互联互通、聚合支付信息等创新解决方案，与韩国、斯里兰卡、越南和马来西亚等市场本地二维码网络达成全面合作，双向开放受理网络。此举既能实现中国游客在这些国家的二维码商户使用银联钱包支付，也快速实现境外钱包App在包括中国在内的银联二维码商户使用，极大便利境外人士来华支付体验。

(责编：董童、李源)

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