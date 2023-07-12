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央行公布上半年金融统计数据 M2余额同比增长11.3%

2023年07月12日09:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年上半年金融统计数据报告显示，6月末广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。

广义货币增长11.3%

6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点；狭义货币（M1）余额69.56万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.6个和2.7个百分点；流通中货币（M0）余额10.54万亿元，同比增长9.8%。上半年净投放现金789亿元。

上半年人民币贷款增加15.73万亿元

6月末，本外币贷款余额235.73万亿元，同比增长10.6%。月末人民币贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末低0.1个百分点，与上年同期持平。

上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。分部门看，住户贷款增加2.8万亿元，其中，短期贷款增加1.33万亿元，中长期贷款增加1.46万亿元；企（事）业单位贷款增加12.81万亿元，其中，短期贷款增加3.84万亿元，中长期贷款增加9.71万亿元，票据融资减少8924亿元；非银行业金融机构贷款减少15亿元。6月份，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。

6月末，外币贷款余额7129亿美元，同比下降20.1%。上半年外币贷款减少287亿美元，同比多减86亿美元。6月份，外币贷款减少86亿美元，同比少减87亿美元。

上半年人民币存款增加20.1万亿元

6月末，本外币存款余额284.67万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额278.62万亿元，同比增长11%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.2个百分点。

上半年人民币存款增加20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，住户存款增加11.91万亿元，非金融企业存款增加4.96万亿元，财政性存款减少125亿元，非银行业金融机构存款增加1.08万亿元。6月份，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。

6月末，外币存款余额8374亿美元，同比下降15.1%。上半年外币存款减少166亿美元，同比多减63亿美元。6月份，外币存款减少144亿美元，同比多减166亿美元。

6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.57%，质押式债券回购月加权平均利率为1.67%

上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1014.23万亿元，日均成交8.25万亿元，日均成交同比增长22.4%。其中，同业拆借日均成交同比增长9.2%，现券日均成交同比增长14.6%，质押式回购日均成交同比增长25.5%。

6月份同业拆借加权平均利率为1.57%，分别比上月和上年同期高0.07个和0.01个百分点；质押式回购加权平均利率为1.67%，分别比上月和上年同期高0.12个和0.1个百分点。

国家外汇储备余额3.19万亿美元

6月末，国家外汇储备余额为3.19万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑7.2258元人民币。

上半年经常项下跨境人民币结算金额为6.3万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为3.53万亿元

上半年，经常项下跨境人民币结算金额为6.3万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为4.84万亿元、1.46万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为3.53万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.19万亿元、2.34万亿元。

(责编：罗知之、高雷)
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