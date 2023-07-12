人民网北京7月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年6月社会融资规模存量统计数据报告显示，6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为228.86万亿元，同比增长11.2%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.89万亿元，同比下降18.9%；委托贷款余额为11.32万亿元，同比增长4.1%；信托贷款余额为3.77万亿元，同比下降5.1%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.75万亿元，同比下降2.8%；企业债券余额为31.34万亿元，同比下降0.4%；政府债券余额为63.57万亿元，同比增长10.1%；非金融企业境内股票余额为11.1万亿元，同比增长11.4%。

从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.6%，同比高1.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比3.1%，同比低0.1个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比持平；企业债券余额占比8.6%，同比低0.8个百分点；政府债券余额占比17.4%，同比高0.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比持平。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经