人民网北京7月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年上半年社会融资规模增量统计数据报告显示，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元，同比多增1.99万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少242亿元，同比多减700亿元；委托贷款增加743亿元，同比多增797亿元；信托贷款增加228亿元，同比多增3980亿元；未贴现的银行承兑汇票增加852亿元，同比多增2619亿元；企业债券净融资1.17万亿元，同比少7883亿元；政府债券净融资3.38万亿元，同比少1.27万亿元；非金融企业境内股票融资4596亿元，同比少432亿元。6月份，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。

从结构看，上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的72.4%，同比高7.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-0.1%，同比低0.3个百分点；委托贷款占比0.3%，同比高0.3个百分点；信托贷款占比0.1%，同比高1.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.4%，同比高1.2个百分点；企业债券占比5.4%，同比低3.9个百分点；政府债券占比15.7%，同比低6.4个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.1%，同比低0.3个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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