近日，机械设备板块上市公司2023年中报预告频频传来预喜的消息。Choice数据显示，截至7月11日记者发稿，机械设备板块（按申万行业分类）已有28家上市公司发布了2023年上半年业绩预告，其中20家预喜，占比超七成。

《证券日报》记者以投资者身份致电叉车生产商安徽合力股份有限公司，其相关负责人表示，上半年公司电动叉车出货情况比较理想，以6月份为例，产销量同比增长约20%。“相比传统内燃叉车，电动叉车智能化、数字化程度更强，也更受终端市场青睐，目前已经呈现出电动叉车取代内燃叉车的趋势。”

排排网财富研究部副总监刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，机械设备赛道的景气度与宏观经济发展息息相关。今年以来，宏观经济整体处于复苏态势，机械设备行业也呈现出向上趋势。同时，数字化、智能化是未来机械设备产业发展的重中之重，将其充分应用到机械设备产品当中，可以有效发挥降低成本、提高效率和产品质量的积极作用。

下半年行业

或延续高景气度

具体来看，按实现归属于母公司股东净利润同比增幅上限划分，上述上市公司当中，有3家预计同比增长幅度在100%-200%；17家在0%-100%。

仪器仪表生产商金卡智能7月11日披露业绩预告显示，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元至2.19亿元，同比增长70%至90%。公司在业绩预告中提到，在数字中国的大背景下，公司“数字燃气和数字水务”双轮驱动，依托计量数字化解决方案能力，积极发挥品牌和市场渠道优势，促使公司业绩实现增长。

对此，东高科技投研学院副院长揭冲向《证券日报》记者表示，支撑机械设备赛道上市公司今年上半年业绩走高的因素，主要源自三个方面：从出口角度看，随着今年上半年全球经济复苏，自动化、智能化和绿色环保等趋势持续推动，国外机械设备市场需求逐渐回暖，同时，国内也一直致力于通过降低关税、提供贸易保障和便利化措施等促进外贸发展，为机械设备出口提供了有利条件。

“从市场供需角度看，上半年我国基建投资以及国内产业升级需求，大幅拉动了机械设备的需求量。包括基础设施建设、城镇化推进等众多重大项目持续推进，大幅提升了对机械设备的需求量。另一方面，随着技术进步和产业结构升级，国内企业对先进设备和自动化生产线的需求增加，也推动了机械设备市场的升级和发展。”揭冲表示，从成本因素角度看，上半年机械设备主要原料钢铁价格回落，叠加推进自动化和机器人化生产等，降低了劳动力成本，同时，通过优化供应链管理也降低了采购成本和物流成本。

机械设备赛道下半年会否延续较高的景气度？华辉创富投资总经理袁华明表示：“下半年稳增长政策大概率会进一步发力，机械设备赛道仍是受益方向，行业延续景气周期的机会较大。此外，中国经济转型升级趋势和政策引导，使得机械设备中数字化、智能化产品需求增长更快一些，相关细分板块具备走出独立行情的机会。”

企业积极推进

智能化产品升级

值得关注的是，《证券日报》记者在采访时了解到，包括金卡智能在内，多家机械设备赛道上市公司都在积极推进数字化、智能化产品的研发、生产和推广。相比传统产品，进行了数字化、智能化升级的产品更受市场青睐。

上述安徽合力负责人表示，相比内燃叉车，电动叉车的使用寿命（综合寿命周期）更长，智能化、数字化应用也更强一些，主要体现在电动叉车引入了更多的控制技术，公司锂电化产品的研发从2018年就已经开始了，目前来看，整体的发展态势也是越来越好。

大连重工相关负责人向《证券日报》记者透露，公司生产的新能源设备以风力发电核心部件为主，订单情况与2022年相比呈现稳中有升的状态。“智能化是现在市场的主流，公司的传统产品也在积极围绕智能化、数字化进行升级。”

揭冲表示，数字化和智能化是未来机械设备产业的发展趋势，将在行业转型升级过程中发挥重要作用。

“数字化和智能化产品不但有助于提高机械设备的自动化程度和生产效率，降低劳动力成本，而且能够提供更好的设备监测和维护功能，实现预防性维护和故障预警，降低设备故障率和维修成本。此外，数字化和智能化产品也能够满足客户对个性化和定制化产品的需求，通过数字化技术和智能化系统，机械设备能够实现柔性生产和定制化制造，根据客户需求实现快速切换和调整，提供个性化的解决方案。”揭冲进一步表示，随着技术的不断发展和行业的不断调整，数字化和智能化产品将成为企业提升产品核心竞争力的关键因素，是未来机械设备产业的发展趋势，也会得到市场的积极回应。

袁华明表示，从细分赛道来看，工业机器人的需求大，在政策引导下正在进入技术加快迭代阶段，国产品牌正处于崛起的窗口期，一些企业可能出现经营超预期的情况。“今年政策和人工智能对机器人板块表现有较强催化，考虑到人工智能和机器人结合是长赛道机会，行业政策也有发力空间，下半年与机器人相关的机械设备细分板块值得关注。”（记者 李 正）

(责编：王仁宏、陈键)

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