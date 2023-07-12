今年以来，全国各地因城施策支持刚性和改善性住房需求。根据中指研究院发布的数据显示，上半年，全国各地已有超百省市（县）优化房地产调控政策超300次，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面，超40城下调首套房贷利率下限至4%以下。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄对《证券日报》记者表示，预计下半年政策仍然延续宽松基调，促进合理住房需求释放以及化解房地产金融风险成为主要任务。长期来看，房地产市场平稳健康发展治本之策在于促转型，即推动建立产业发展新模式。高负债、高杠杆、高周转的旧模式已经被彻底摒弃，新的发展模式亟待探索建立。

当前城市政策调整以因城施策为导向，精准调控意向更加凸显，公积金政策成惯用手段。例如，6月25日，贵阳市住房公积金管理中心发布《住房公积金服务贵安新区高质量发展的十条措施(征求意见稿)》提出，首次在贵安新区购买商品住房的，公积金贷款在最高额度基础上再上浮20%。

6月30日，江苏省镇江市住房和城乡建设局等十部门联合出台《关于进一步促进我市房地产市场健康稳定发展的通知》提出，提高住房公积金贷款最高额度。公积金缴存职工购买自住住房符合镇江市公积金贷款相关规定的，职工个人最高贷款额度由30万元调整为50万元；职工家庭最高贷款额度由50万元调整为80万元。

陈霄表示，近年来，公积金政策作为房地产调控的重要手段被广泛应用，预计后续将会有更多针对公积金方面的调整政策出台，充分发挥公积金政策对住房市场的作用。

58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，预计下半年各地限购政策的调整在不同城市的效果将呈现分化。同时，组合性调整或成为特点，例如，公积金层面的调整可能向一二线城市开展，同步结合多孩购房的支持性政策以及人才住房、改善性购房税费减免等，体现出因城施策的精准化会进一步提升，稳步推进市场回归稳定。

在陈霄看来，地方层面楼市政策仍有调整空间，热点城市局部调整逐步推进。同时，在政策方向上，降低二套房首付及贷款利率助力促进改善性需求释放仍是重要发力点。（记者 孟 珂）

(责编：王仁宏、陈键)

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