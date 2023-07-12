阮煜琳

原标题：中国碳市场整体运行平稳有序 交易价格稳中有升

中国生态环境部应对气候变化司碳排放交易管理处四级调研员刘文博11日在西安举行的“迈向COP28：全球气候适应行动的中国贡献——早期预警与适应气候变化”主题活动上表示，总体来看，目前全国碳市场整体运行平稳有序，交易价格稳中有升。

2021年7月16日，全国碳排放权交易市场正式上线，第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，每年覆盖二氧化碳排放量约45亿吨，是全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场，至2021年底，全国碳市场第一个履约周期顺利收官，履约完成率99.5%。

成交数据显示，截至2023年6月30日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量237685104吨，累计成交额10911600809.85元人民币。刘文博说，“碳配额交易价格在每吨40元至60元人民币范围内波动，未出现暴涨暴跌现象”。

刘文博表示，总体来看，目前全国碳市场整体运行平稳有序，交易价格稳中有升，价格发现机制作用初步显现，企业减排意识和能力水平得到有效提高，实现了预期建设目标。

(责编：申佳平、陈键)

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