人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国有序推进水流自然资源确权登记

王立彬
2023年07月12日09:15 | 来源：新华网
小字号

原标题：我国有序推进水流自然资源确权登记

　　我国正有序推进江河湖泊水库自然资源确权登记，这将为水利基础设施投资多元化及水市场化改革奠定产权基础。

　　记者11日从自然资源部获悉，经中央批准的《自然资源统一确权登记办法（试行）》和试点方案，将水流作为自然资源确权登记试点的重要内容，在宁夏全区、甘肃疏勒河流域以及陕西渭河、江苏徐州、湖北宜都进行试点。29个省区市有序推进江河湖泊水库自然资源确权登记，江苏南通遥望港和苏州春申湖、山东烟台五龙河等完成自然资源登簿。确权登记明晰了产权主体，解决了权属模糊、产权不清、权责不明等问题，为推进水市场化改革奠定了基础。

　　记者近日在银川召开的城乡供水一体化高质量发展交流会上获悉，确权登记正成为水市场化改革关键。国家发展改革委国土开发与地区经济研究所区域战略室副主任郑国楠说，国家发展改革委明确要求积极引导，通过REITs方式盘活水利工程存量资产；证监会表示REITs试点范围将拓展至水利领域；今年4月，水利部发布关于加快推进水利项目参与REITs试点的通知，水利设施积极开展REITs试点。黄河中上游水资源约束及银川中铁水务运营情况表明，通过确权登记、强化优质资产，可以推进水市场化改革，“倒逼”生产生活方式转变。

　　据介绍，下一步，自然资源部将总结经验，完善制度规范并与相关领域改革协同，发挥产权在促进水资源优化配置中的激励约束作用，为水资源保护与合理开发利用提供产权支撑。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：上半年汽车出口量同比增75.7% 汽车产销实现较高增长
　　人民网北京7月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，随着我国经济运行保持恢复态势，积极因素逐渐增多，市场需求稳步恢复，6月份我国汽车产销维持增长势头，上半年产销累计实现较高增长。 6月，我国汽车产销分别达到256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。…
筑巢引凤培育新动能 山东淄博解营村蹚出人才振兴新路径
　　乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部