王立彬

原标题：我国有序推进水流自然资源确权登记

我国正有序推进江河湖泊水库自然资源确权登记，这将为水利基础设施投资多元化及水市场化改革奠定产权基础。

记者11日从自然资源部获悉，经中央批准的《自然资源统一确权登记办法（试行）》和试点方案，将水流作为自然资源确权登记试点的重要内容，在宁夏全区、甘肃疏勒河流域以及陕西渭河、江苏徐州、湖北宜都进行试点。29个省区市有序推进江河湖泊水库自然资源确权登记，江苏南通遥望港和苏州春申湖、山东烟台五龙河等完成自然资源登簿。确权登记明晰了产权主体，解决了权属模糊、产权不清、权责不明等问题，为推进水市场化改革奠定了基础。

记者近日在银川召开的城乡供水一体化高质量发展交流会上获悉，确权登记正成为水市场化改革关键。国家发展改革委国土开发与地区经济研究所区域战略室副主任郑国楠说，国家发展改革委明确要求积极引导，通过REITs方式盘活水利工程存量资产；证监会表示REITs试点范围将拓展至水利领域；今年4月，水利部发布关于加快推进水利项目参与REITs试点的通知，水利设施积极开展REITs试点。黄河中上游水资源约束及银川中铁水务运营情况表明，通过确权登记、强化优质资产，可以推进水市场化改革，“倒逼”生产生活方式转变。

据介绍，下一步，自然资源部将总结经验，完善制度规范并与相关领域改革协同，发挥产权在促进水资源优化配置中的激励约束作用，为水资源保护与合理开发利用提供产权支撑。

(责编：申佳平、陈键)

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