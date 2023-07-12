葛成

原标题：国内油价调价窗口12日开启 或“两连涨”

7月12日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。在上一轮油价上调后，机构预计，本轮成品油价格或继续上调，出现“两连涨”。

卓创资讯成品油分析师于雅欣认为，从基本面看，本计价周期国际油价主要利好消息来自两方面。一方面，美国原油库存降幅明显，油价存有支撑；另一方面，沙特宣布将自愿减产石油措施延至8月底，同时上调官方售价。

“上述两点因素导致市场情绪更偏谨慎乐观，油价底部支撑进一步增强。整体来看，国际原油价格呈震荡上涨行情，原油价格均值环比上涨，国内参考的原油变化率持续在正值区间内运行。受此影响，本次国内成品油零售限价大概率上调。”

机构测算，截至7月11日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶73.92美元，变化率为1.96%，预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨120元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。

本轮调整后，后续油价走势如何？

“后市来看，国际油价预计震荡上扬运行为主。”在金联创成品油分析师胡雪看来，当前，原油市场处于波动及观望的状态中，消息面偏向利好。

隆众资讯分析师闫静文预计，三季度国际油价或先涨后跌，但整体上行趋势依然受阻，难以走出非常强势的表现。

(责编：申佳平、陈键)

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