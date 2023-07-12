人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内油价调价窗口12日开启 或“两连涨”

葛成
2023年07月12日09:16 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：国内油价调价窗口12日开启 或“两连涨”

　　7月12日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。在上一轮油价上调后，机构预计，本轮成品油价格或继续上调，出现“两连涨”。

　　卓创资讯成品油分析师于雅欣认为，从基本面看，本计价周期国际油价主要利好消息来自两方面。一方面，美国原油库存降幅明显，油价存有支撑；另一方面，沙特宣布将自愿减产石油措施延至8月底，同时上调官方售价。

　　“上述两点因素导致市场情绪更偏谨慎乐观，油价底部支撑进一步增强。整体来看，国际原油价格呈震荡上涨行情，原油价格均值环比上涨，国内参考的原油变化率持续在正值区间内运行。受此影响，本次国内成品油零售限价大概率上调。”

　　机构测算，截至7月11日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶73.92美元，变化率为1.96%，预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨120元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。

　　本轮调整后，后续油价走势如何？

　　“后市来看，国际油价预计震荡上扬运行为主。”在金联创成品油分析师胡雪看来，当前，原油市场处于波动及观望的状态中，消息面偏向利好。

　　隆众资讯分析师闫静文预计，三季度国际油价或先涨后跌，但整体上行趋势依然受阻，难以走出非常强势的表现。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：上半年汽车出口量同比增75.7% 汽车产销实现较高增长
　　人民网北京7月11日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，随着我国经济运行保持恢复态势，积极因素逐渐增多，市场需求稳步恢复，6月份我国汽车产销维持增长势头，上半年产销累计实现较高增长。 6月，我国汽车产销分别达到256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。…
筑巢引凤培育新动能 山东淄博解营村蹚出人才振兴新路径
　　乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部