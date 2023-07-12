原标题：强对流！山东四川等6省区部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹

中央气象台7月12日06时继续发布强对流天气蓝色预警：

预计7月12日08时至13日08时，内蒙古东部、山东中东部和南部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川中东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古中南部和东部、甘肃南部、陕西中部和西南部、山西西北部和西南部、河北北部和南部、山东、河南中北部和西南部、安徽北部、江苏北部、四川中东部、云南西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达70毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：申佳平、陈键)

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