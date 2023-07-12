当前，从中央到地方正在抓紧谋划新一轮国企改革深化提升行动。据《证券日报》记者获悉，新一轮国企改革深化提升行动即将正式启动。虽然改革方案尚未对外发布，但从此前国资委明确的改革重点，以及近期多地明确的下一步改革举措来看，“加快国有资本布局优化和结构调整”仍是核心关键。

多位接受《证券日报》记者采访的业内专家表示，此前国资委召开的中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，或预示着未来资本市场在助力国企改革深化提升方面将发挥更大作用。尤其是从加快国有资本布局优化和结构调整角度来说，其中的一个重点手段就是要推进专业化整合，显然资本市场在此方面大有可为。

增强核心功能

资本市场成重要“大舞台”

“着力提升企业核心竞争力、增强核心功能”是深入实施新一轮国企改革深化提升行动的重中之重。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓早在2月份“权威部门话开局”新闻发布会上就表示，增强核心功能，重点是优化布局、调整结构、巩固国有经济在关系国家安全和国民经济命脉重要行业领域的控制地位，加大对创新能力体系建设和战略性新兴产业的布局，提升对公共服务体系的保障能力，更好地发挥国有经济主导作用和战略支撑作用。

阳光时代律师事务所合伙人、国企混改中心负责人朱昌明在接受《证券日报》记者采访时表示：“加快国有资本布局结构调整”是建设现代化产业体系、构建新发展格局的需要。尽管国企改革三年行动取得了显著成绩，但当前国有资本布局结构不合理、配置效率不高、同质化发展等问题依然突出。因此，国有资本优化调整布局结构需要持续深化提升。

目前，多地明确的下一步改革重点中对此已有体现。比如，记者从辽宁省国资委获悉，针对国有资本小散弱，产业链协同融合不够、投资运营公司作用发挥不够等问题，辽宁省国资委将把推进战略性重组和专业化整合作为首要关键一招，制定省属企业重组整合方案，拟推动14家省属企业重组整合至10家左右。此外，力争每个集团至少有1家上市公司，逐步发展成为行业投融资能力突出，产业培育优良，具有较强影响力的大型企业集团。

内蒙古自治区国资委也透露，当前，正围绕八大产业集群、16条重点产业链，聚焦优势行业和关键领域，加快调整优化国有资本布局，推动“四个一批”建设，即整合重组一批、组建设立一批、做强做大一批、推动上市一批。

朱昌明认为，预计新一轮国企改革深化提升行动将有两个“战场”：一个是战略性新兴产业的“战场”，一个是资本运营的“战场”，前者是国企产业发展的主战场，后者是助力实体经济发展的资本市场。

在新一轮国企改革深化提升行动之前，国资委于6月14日召开的中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会强调，“要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能”。

中国社会科学院经济研究所副研究员林盼在接受《证券日报》记者采访时表示，资本市场作为市场化平台，有助于推进并购重组、加快做强做优做大。随着各类生产要素的资本化，资本市场将充分发挥对资源、要素的优化配置作用，例如促进国有企业以合理成本融资、实现国有资本在产业链、创新链、资本链等方面的高效整合、选择合适的投融资方式以改善资本结构。

中智咨询高级合伙人、研究院副院长陈和午对《证券日报》记者表示，加快国有资本布局结构调整的一个重点手段就是要推进专业化整合，而资本市场在助力国有企业专业化整合方面能够发挥积极作用，包括并购重组优质资源、战略投资者引入、提高国有资本运营效率等，其主要逻辑是通过资本市场平台进一步实现做强做优做大国有资本和国有企业的目标。

积极推动国企上市

实现产业和资本深度融合

除了重组整合外，记者注意到，推动省（市）属国企上市以及国有控股上市公司高质量发展工作已成为多地国资委的下一步工作重点。

朱昌明表示，积极推进国企上市是国企深化提升、务求实效的催化剂，不仅可以解决企业发展的融资需求，还可以进一步推动国有上市公司优化股权结构、转换经营机制，更能借助资本市场助力国企开展专业化整合、产业化整合，实现产业经营与资本运营的双轮驱动，推动国企高质量发展。

据悉，目前北京市国资委正在研究制定鼓励企业上市的政策措施，支持符合条件的上市公司分拆上市，推动优质资产注入。陕西省国资委称，下一步，将按照“扩大增量、做优存量”的原则，坚持问题导向、系统思维，分类施策、精准发力，切实推动企业上市和上市公司高质量发展工作走深走实。

朱昌明认为，现阶段，各地积极推动省属国有企业上市，也是因为资本市场的基本面发生了巨大的变化：一是全面注册制为国企打开进入资本市场的畅通大门，即发行上市条件更加包容，发行上市全过程更加规范、透明、可预期。二是“中国特色估值体系”建设也极大地增强了国企上市的积极性。

林盼也认为，多地国资委推进省属国企上市，是为了充分利用上市平台，加强资本运作，采取各种形式和手段，与金融和投资机构开展合作，实现产业和资本的深度融合，提升国有企业的经营质量和内在价值。预计未来国有优质资产注入上市公司的力度会进一步加大。（记者 杜雨萌）

(责编：王仁宏、陈键)

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