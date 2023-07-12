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6月份新增信贷创历史同期新高 专家表示政策加力将驱动下半年信用稳定扩张

2023年07月12日09:17 | 来源：证券日报
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7月11日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布2023年上半年金融统计数据报告。数据显示，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。其中，6月份，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月份，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。

　　“6月份新增信贷显著回升，创历史同期新高，企业与住户贷款均大幅放量，票据融资同比减少，信贷结构明显优化。半年末效应和政策驱动下，6月份信用扩张再度加速。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示。

　　分部门看，Wind数据显示，6月份，企（事）业单位贷款增加2.28万亿元，同比、环比分别多增687亿元、1.42万亿元。其中，企业短期贷款和中长期贷款分别增加7449亿元、1.59万亿元。6月份，居民贷款新增9639亿元，同比大幅增加1157亿元。其中，居民短期贷款和中长期贷款分别增加4914亿元、4630亿元。

　　温彬分析，6月份以来，逆周期调节政策加力，央行“降息”落地刺激投资和生产需求，在季末信贷冲量和政策继续引导支持制造业和基础设施等领域作用下，企业贷款仍有支撑，企业中长期贷款依然成为新增信贷的重要拉动力量。票据融资减少821亿元，同比大幅少增1617亿元，结构较去年明显优化。另外，端午小长假、年中购物节活动对消费起到支撑作用，“降息”落地进一步刺激消费需求，带动居民贷款明显改善。6月份地产销售跌幅虽扩大，但在按揭早偿阶段性放缓下，居民中长期贷款较4月份、5月份明显改善。

　　社融方面，6月份社融规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元。仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，对实体经济的信贷支持稳中有升，是6月份支撑社融增量重要力量，也是今年以来信贷增长总量稳、结构优的明确体现。

　　6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点；狭义货币(M1)余额69.56万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.6个百分点和2.7个百分点；流通中货币(M0)余额10.54万亿元，同比增长9.8%。上半年净投放现金789亿元。

　　中国银行研究院研究员梁斯对《证券日报》记者表示，M2同比增速走低主要有两方面原因，一方面是，企业融资需求有所转弱，银行信贷投放放缓，带动存款规模下降。另一方面是居民消费意愿增强。今年以来，消费环境发生了极大改变，居民消费动力稳步回暖，储蓄意愿有所下降。特别是居民外出购物、就餐、旅游、观影活动增加，相关消费明显扩大。

　　“从金融数据可以看出，在季节性效应和政策加力下，6月份新增信贷明显回升，信贷结构有所优化。但近期多项经济数据显示，急需政策进一步加力稳固。”温彬认为，近期稳经济政策正在逐步发力，政策加力将驱动下半年信用稳定扩张，并进一步提振市场主体信心、激发内生投资和消费需求，巩固经济稳步回升的基础。

　　庞溟预计，下半年我国稳健的货币政策将继续强调精准有力，并进一步加强部门间政策协调，充分发挥货币信贷政策效能，发挥已投放的政策性开发性金融工具资金作用，为积极的财政政策继续加力提效、广义财政适度扩张、准财政工具接续发力提供更有针对性、稳定性、时效性的支持。伴随着地方政府新增债券发行节奏加快、投向优化，下半年社融增速有望获得稳定支持与合理动能。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)
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