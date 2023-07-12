闫晓虹

原标题：上半年中国汽车产销实现较高增长

中国汽车工业协会11日发布2023年6月汽车工业产销情况：上半年中国汽车产销实现较高增长。

中国汽车工业协会表示，中国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

6月，中国汽车产销分别达到256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。

1-6月，中国汽车产销累计完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，由于去年6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6月累计增速较1-5月有所回落。

值得一提的是，6月，中国新能源汽车延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。当月产销分别达到78.4万辆和80.6万辆，环比分别增长9.9%和12.5%，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

1-6月，中国新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。

1-6月，汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售1104.3万辆，占汽车销售总量的83.4%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪股份销量增速最为显著，奇瑞控股、北汽集团和吉利控股也呈两位数较快增长，中国一汽、长安汽车和广汽集团小幅增长，长城汽车微增，其他企业呈不同程度下降。

展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

(责编：申佳平、陈键)

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