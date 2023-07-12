夏宾

原标题：上半年中国社会融资规模增量比上年同期多4754亿元

中国央行11日公布数据显示，初步统计，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元(人民币，下同)，比上年同期多4754亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元，同比多增1.99万亿元。

数据还显示，6月份，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。

中国银行研究院研究员梁斯表示，从信贷类资金看，新增人民币贷款15.6万亿元，同比多增1.99万亿元，是社融同比保持多增的主因。从直接融资看，企业债券净融资1.17万亿元，同比少7883亿元；政府债券净融资3.38万亿元，同比少1.27万亿元。

此外，从表外融资看，委托贷款增加743亿元，同比多增797亿元，信托贷款、未贴现的银行承兑汇票同比分别多增3980亿元、2619亿元，对实体经济的支持作用稳步增强。

中国民生银行首席经济学家温彬称，企业债券融资较上月季节性改善，净融资水平与去年同期基本持平；委托、信托贷款和股票融资等实现同比多增。

梁斯认为，进入二季度以来，随着经济恢复放缓，实体经济资金需求“高歌猛进”的情况有所减弱，但在消费需求转暖带动下，居民信贷表现相对较好，而企业中长期信贷保持持续多增意味着对经济预期整体仍然保持乐观。展望下半年，随着政策加力提效及经济内生动力修复，金融数据有望稳步走强。

(责编：申佳平、陈键)

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