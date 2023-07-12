马爱平

原标题：第二届科技小院大赛启动

记者7月10日获悉，中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛之“拼多多杯”第二届科技小院大赛日前正式启动。大赛以“解民生、治学问”为主题，面向全国各高校科技小院团队，评比过去一年这些团队深入农业、农村一线，通过科技创新、应用创新、产业创新等方式助力乡村振兴所取得的成果。

从2009年中国农业大学派驻研究生在河北省曲周县探索成立科技小院，把农业专业学位研究生派驻到农业生产一线，到如今全国各地建起千余个科技小院。这些扎根田间地头的“实验室”在助力乡村振兴过程中一直发挥着积极作用。“科技小院大赛鼓励青年研究生不断创新技术与模式，将课堂知识与时代需求紧密结合，让科技小院在乡村振兴和国家发展中发挥出更大的作用。”科技小院创始人、中国工程院院士张福锁表示。

去年举办的首届科技小院大赛上，全国共有30支农业高校团队晋级决赛。“通过参加科技小院大赛，我们分享了科技小院为提高农村集体收入所做的一系列工作，这对我们团队既是肯定，也是鼓励。同时，利用科技小院赛事平台，我们与其他团队、高校的同学交流了在乡村一线工作的方法。目前我的师弟师妹也入驻到了北京西槐庄科技小院，将继续在田间地头解民生、治学问。”首届科技小院大赛一等奖获得者、曾驻扎在北京西槐庄科技小院的中国农业大学硕士毕业生吴林静说。

根据赛制，本届科技小院大赛将分为区赛与决赛，设置福建、吉林、山东、陕西、重庆五大赛区，参赛团队可就近报名参赛，通过路演答辩与科研成果展示等形式，争夺晋级全国总决赛的名额。决赛将从项目创新性、实效性、应用前景等多维度进行综合评审。与首届科技小院大赛相比，本届大赛覆盖面更广、规模更大、竞争更激烈。根据安排，即日起至8月初，各地科技小院团队可在所在省份对应的赛区报名并提交材料。预计全国或将有100余支队伍参与区赛阶段的角逐。

(责编：申佳平、陈键)

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