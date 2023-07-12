李诏宇

原标题：成都大运会预计减少碳排放2.6万吨

11日，在成都市政府新闻办举行的大运会城市宣传系列新闻发布会“绿色低碳”专场发布会上，成都大运会执委会城市工作服务部专职副部长杜胜歌表示，按照“源头减碳、过程管控、末端中和”的低碳办赛路径，成都市生态环境局已委托具有联合国指定经营实体资质的第三方核查机构初步核算，大运会在全面落实源头减排措施后，将实现减少碳排放约2.6万吨。

杜胜歌表示，成都大运会积极践行“绿色、智慧、活力、共享”的办赛理念和“绿色、节俭、必须”的办赛原则，以实现赛事碳中和目标为引领，将绿色低碳理念贯穿到大运会筹办、举办和赛后全过程。在积极推进低碳能源广泛应用方面，大运会期间将因地制宜地使用可再生能源。其中，凤凰山体育公园、简阳东来印象等场馆配置地源热泵系统，双流网球场馆中心设置碲化镉发电玻璃用于路标指示。在大运会49个赛事场馆中，36个场馆为既有建筑改造升级，13个新建场馆均达到绿色建筑二星级标准。其中，仅新都香城体育中心雨水回收系统就可实现年节水3000吨以上，基本满足该中心的绿化养护用水需要。

在绿色出行方面，大运会期间共有1340台新能源大巴和1000余台新能源轿车被用于交通服务。其中，龙泉赛区配备50台氢燃料车用于赛事保障。同时，大运村到中心城区场馆将有90%以上的交通使用新能源车，大运村内部100%使用新能源摆渡车。

在大运村的低碳运营方面，大运村建设中简化了运动员公寓房间的陈设。房间内除易耗品以外，95%的物资为租赁形式，均可实现回收再利用。大运村餐厅中，本地当季蔬菜类食材的签约供应占比超过70%。同时，大运会还建立了智慧中央厨房，实现了30%的整体产能提升。此外，大运会还配备了日处理10吨的厨余垃圾就地处置设施，促进资源化利用。

杜胜歌指出，经过第三方核查机构的初步核算，赛事筹备、举办、赛后全过程的总碳排放量约为37万吨。参照国际惯例，这些碳排放量将由8家本土企业捐赠的国家核证碳减排量、林业碳汇和“碳惠天府”机制的碳减排量进行抵消。

(责编：申佳平、陈键)

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