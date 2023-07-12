宋迎迎

原标题：渤海首个千亿方大气田最大组块在青岛装船

7月10日，渤中19-6凝析气田一期项目中心平台在青岛西海岸新区海西湾成功装船，即将奔赴渤海西部海域，进入海上安装和联调阶段，标志着渤海湾首个千亿方大气田建设取得关键进展，对保障国家能源安全，优化能源结构具有重要意义。

渤中19-6凝析气田位于渤海中部海域，距离滨州约84公里，区域平均水深约22.4米，是我国东部第一个大型、整装、高产、特高含凝析油的千亿方凝析气田，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明凝析油地质储量超2亿立方米。

此次装船的中心处理平台高32米，长65米，宽56米，投影面积近9个标准篮球场大小；配备一座可以容纳120人同时工作的生活楼，是一座集生产、生活、生态功能于一体的8腿多功能综合海洋油气平台；总重量达12000余吨，相当于1万辆家用小汽车的重量，为一期项目最大组块。

据海油工程渤中19-6凝析气田一期开发工程项目总经理鞠文杰介绍，本次装船采用纵向滑移方式，由4台750吨拉力千斤顶通过168根钢绞线拖拽万吨组块，以平均每小时20米的速度向驳船移动，历经10多个小时成功完成装船。

中国海油天津分公司工程建设中心项目负责人万文涛介绍，渤中19-6凝析气田一期项目将于2023年投产，为京津冀及环渤海地区社会经济高质量发展提供更加安全、清洁、低碳的能源保障。

(责编：申佳平、陈键)

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