王延斌 操秀英

原标题：我国最长二氧化碳输送管道投运

11日，科技日报记者从中国石化新闻办获悉，我国首条百万吨、百公里高压常温密相二氧化碳输送管道——“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目”二氧化碳输送管道正式投运，标志着我国首次实现二氧化碳长距离密相管输，对推动我国CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）全产业链规模化发展具有里程碑意义。

该条管道全长109千米，每年可将170万吨齐鲁石化生产捕集的二氧化碳输送到胜利油田的地下油藏进行驱油封存。

CCUS是应对全球气候变化的关键技术之一，受到世界各国的高度重视，纷纷加大研发力度，在二氧化碳驱油等方面取得进展。

上述项目经理、中国石化胜利石油管理局有限公司副总经理舒华文向科技日报记者介绍，二氧化碳管道运输在运输规模、成本和社会效益方面具有明显优势，是实现陆上大规模、长距离、低成本运输的首选。目前，我国二氧化碳管道运输尚在起步阶段，现有少量短距离、小规模、低压力气相二氧化碳输送管道，运输方式仍以低温储罐公路运输为主。

今年初，北京理工大学发布《我国CCUS运输管网布局规划与展望》报告认为，要实现碳中和目标，全国需建设总里程超过1.7万千米的二氧化碳运输管道。上述管道的投运将为我国大规模二氧化碳管道输送起到示范引领作用。

据了解，该项目攻克了二氧化碳管输流动保障、安全控制和基于相态控制的投产运维技术等三项核心技术，研发了液相二氧化碳管输增压泵、高效二氧化碳密相注入泵2项关键装备。

与油品管道相比，二氧化碳管道的安全输送、设计施工、特殊措施难度更高。国内没有二氧化碳高压常温密相输送的先例，为了防止二氧化碳泄漏后造成低温伤害，管线需要埋在2米的地下。同时，为防止低温带来的土壤冻胀和环境损害问题，该项目选择常温液态输送工艺，需要保持足够的压力。因此，该管道首次使用了具有自主知识产权的国内首台套大排量增压泵，压力高达12兆帕，同类型的燃气管道仅需要0.7兆帕，相当于指甲盖大小的面积承受了120公斤的重量。

自2022年8月宣布投产以来，“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目”主要采用槽车运输的方式，将二氧化碳从齐鲁石化运输到胜利油田。而该管道投产后，每年可减少车辆运输4万辆次，减少车用天然气约200万标方，大幅降低公路运输安全风险、运输成本和沿线公路交通资源占用，减少运输环节二氧化碳排放0.4万吨。

“齐鲁石化—胜利油田百万吨级CCUS项目”是我国最大的碳捕集利用与封存全产业链示范基地、国内首个百万吨级CCUS项目。该项目覆盖石油地质储量2500余万吨，部署70余口注入井，预计15年累计注入1000余万吨，增油近300万吨，采收率提高12%以上。同时，该项目年封存能力达百万吨级，相当于植树近900万棵、近60万辆经济型轿车停开一年。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经