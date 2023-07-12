人民网北京7月12日电 （黄盛）据中国船舶工业行业协会数据显示，今年1—6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，其中海船为2097万载重吨（744万修正总吨）；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%，其中海船为3738万载重吨（1537万修正总吨）。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，其中海船为12334万载重吨（5526万修正总吨），出口船舶占总量的92.8%。

1－6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

1－6月，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国67.9%；新接订单量前10家企业占全国61.3%；手持订单量前10家企业占全国62.0%。

(责编：申佳平、高雷)

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