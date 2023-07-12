人民网西安7月12日电 （韦衍行）7月9日下午，以“担负新时代文化使命 激活中华文明新活力”为题的主题分享会在陕西西安举行。该活动是“盛世中华 何以中国”网上主题宣传的重要组成部分。

这次主题分享会旨在深入贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，立足中国大地，讲好中国故事，推动中华文化引领时代、走向世界，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

来自陕西历史博物馆、湖南博物院、敦煌研究院、中国社会科学院考古研究所以及文物外展专家等文博领域嘉宾结合工作实践，围绕借助动漫等新表达呈现文明精彩；用知识图谱和数字技术赋能文物展览展示传播；推动文明探源，讲好中国故事；以文物为媒，搭建文明互鉴之桥等不同主题带来经验分享。

来自新华网、中央广播电视总台、国际在线、陕西广电融媒体集团、河南广播电视台、抖音集团等媒体平台嘉宾围绕内容创作、精品化传播、传统文化挖掘、古籍保护等方向，交流思考，共同探寻推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的时代密码。

“盛世中华 何以中国”网上主题宣传由中央网信办网络传播局，国家文物局政策法规司、文物古迹司、考古司、博物馆与社会文物司，陕西省委网信办，陕西省文物局，西安市委网信委，人民网，陕西广电融媒体集团联合主办，中国互联网发展基金会支持。

(责编：申佳平、高雷)

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