人民网北京7月12日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号），自2023年12月1日起施行。

据介绍，为深入贯彻党中央、国务院关于深化食品经营许可改革的决策部署，全面落实法律法规要求，统筹发展和安全，市场监管总局组织对《食品经营许可管理办法》进行修订，在广泛听取意见、深入调查研究、充分论证的基础上，形成《食品经营许可和备案管理办法》（以下简称《办法》），进一步规范食品经营许可和备案管理工作，加强食品经营安全监督管理，落实食品经营者主体责任。

据了解，《办法》共9章66条，重点包括以下几方面的内容：

一是落实中央决策部署，适应改革发展需求。《办法》按照中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，落实新修订的食品安全法有关规定，增设专章明确仅销售预包装食品备案的具体要求；在推进食品经营许可和备案信息化建设的基础上，进一步简化食品经营许可流程，压减许可办理时限，并将部分按照许可管理的情形调整为报告，释放改革红利。

二是聚焦落实“四个最严”，压实企业主体责任。《办法》结合行业发展、食品安全风险状况等，进一步明晰办理食品经营许可的范围和无需取得食品经营许可的具体情形，将实践中容易导致责任落空且有迫切监管需要的连锁总部、餐饮服务管理等纳入经营许可范围，并从风险管控角度，增加并细化了单位食堂承包经营者、食品展销会举办者等的食品安全主体责任。

三是坚持问题导向，回应基层呼声期盼。《办法》重新梳理食品经营许可经营项目和主体业态分类，并对每一类别分别明确了具体分类情形以及许可和监管要求，增强了可操作性；按照行政处罚法有关要求，根据违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度，设置不同幅度的罚则，对于可以改正的违法行为，设定了责令限期改正等柔性措施。

图片来源：市场监管总局新媒体账号

(责编：杨曦、高雷)

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