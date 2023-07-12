人民网北京7月12日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，据网约车监管信息交互系统统计，截至2023年6月30日，全国共有318家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加5家；各地共发放网约车驾驶员证579.0万本、车辆运输证243.4万本，环比分别增长3.7%、3.3%。网约车监管信息交互系统6月份共收到订单信息7.63亿单，环比上升3.7%。

数据显示，在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是大连。在各主要中心城市中，按订单合规率从高到低排名分别是杭州、深圳、厦门、广州、海口、郑州、重庆、兰州、青岛、福州、天津、南宁、南京、宁波、济南、南昌、合肥、成都、太原、长沙、西安、贵阳、呼和浩特、长春、武汉、银川、西宁、哈尔滨、上海、石家庄、沈阳、北京、昆明、大连。

(责编：王连香、高雷)

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