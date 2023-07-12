人民网北京7月12日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2023年6月，我国新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。

图片来源：中汽协会数据微信公众号截图

2023年6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，环比分别增长9.9%和12.5%，同比分别增长32.8%和35.2%。

2023年1至6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。

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2023年6月，在新能源汽车主要品种中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。与上月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈不同程度增长，燃料电池汽车产量下降、销量增长；与上年同期相比，三大类汽车产销均呈增长。

2023年1至6月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类汽车产销均呈不同程度增长。

(责编：王连香、高雷)

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