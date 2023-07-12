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整列高铁快运动车组列车试点开行

2023年07月12日15:35 | 来源：新华网
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新华社北京7月12日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，12日，随着DJ882次4时32分从昆明洛羊镇站、DJ881次4时40分从成都双流西站双向始发对开，铁路部门利用整列动车组开展高铁快运批量运输试点工作正式实施。此后，整列高铁快运动车组列车每日按2列对开安排。

国铁集团有关部门负责人介绍，此次试点开行的高铁快运动车组列车由CRH2A型动车组改造而成，最高运行时速250公里，最大装载重量可达55吨以上。列车由国铁集团所属的中铁快运股份有限公司面向市场开展经营，主要服务于生鲜食品、商务急件、生物医药、电子产品等时效性要求比较高的高附加值货物。

该负责人表示，高铁快运动车组列车具有高时效、大运能、全天候、绿色环保等优势，试点开行后，铁路部门将及时总结经验，广泛听取各方意见建议，不断优化组织，提升品质，为下一步高铁快运动车组列车扩大运营积累经验。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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